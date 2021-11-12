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  4. Şöhret için babasından oldu! Demet Özdemir'in şaşkına çeviren hayat hikayesi

Şöhret için babasından oldu! Demet Özdemir'in şaşkına çeviren hayat hikayesi

12.11.2021 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel oyuncu Demet Özdemir, ekranlara ilk çıktığı günden bu yana pek çok güçlü projede yer aldı. Şimdilerde Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Özdemir'in az bilinen hayat hikayesi ise sevenlerini şaşırttı.

Doğduğun Ev Kaderindir, Erkenci Kuş ve Çilek Kokusu gibi güçlü yapımlarda yer alan ünlü oyuncu Demet Özdemir'in hayat hikayesini duyunca çok şaşıracaksınız...

ABLASINA GELEN İŞ TEKLİFİ HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Kocaeli doğumlu Özdemir, 3 çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak dünyaya geldi.
Küçük bir kasabada yaşayan oyuncunun ablası, Çarkıfelek programına seyirci olarak katıldığında, Erbil'in dikkatini çekti. Erbil, Demet Özdemir'in ablasına bir ajansın kartını vererek oraya kaydolmasını söyledi.
Demet Özdemir'in ablası Derya, gerçekten de sektörün ilgisini çekmişti. Dergi çekimlerinde yer alan Derya Özdemir, Mustafa Sandal'ın 'İsyankar' şarkısının klibinde oynadı.
Demet Özdemir o yıllarda çok küçüktü. Ablasının, klip çekimi için İstanbul'a kaçtığını babasından gizlemek için üzerine düşen her şeyi yaptı.
Derya Özdemir, klibin ortaya çıkacağını düşünerek babasıyla konuşmak istedi. Demet Özdemir'in annesi, eşine her şeyi anlatma kararı aldı.
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Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Demet Özdemir
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