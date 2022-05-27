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  4. Son dakika | Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılış tarihi belli oldu

Son dakika | Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılış tarihi belli oldu

27.05.2022 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılış tarihini açıkladı. Bakan Kurum, projenin önümüzdeki sene Mayıs ayı içerisinde hizmete sunulacağını açıkladı.

Son dakika: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi için yeni bir açıklamada bulundu. Bakan Kurum Bilgilendirme Toplantısı'nda, projenin önümüzdeki sene Mayıs ayı içerisinde hizmete sunulacağını açıkladı.

ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ'NİN DETAYLARI

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılış tarihini duyuran Bakan Murat Kurum'un açıklamaları şu şekilde: "Yerini dünyanın en büyüğü İstanbul Havalimanı'na bırakan Atatürk Havalimanı'nı muhteşem bir manzaraya, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne dönüştürüyoruz... 8 buçuk milyon metrekarelik devasa bir alanda, büyük bir değişime imza atıyoruz.

"YEPYENİ BİR DÜNYA KURUYORUZ"

"YEPYENİ BİR DÜNYA KURUYORUZ"
Genel Havacılık ve Askeri Alan olarak hizmet vermeye devam edecek bölgeler dışında kalan 5 milyon 61 bin metrekarelik alanda Rekreasyon Alanı, Fuar ve Bilim Merkezi, Müzeler, Gençlik Merkezi, Yaşam Merkezi, Cami ve Spor alanlarıyla yepyeni bir dünya kuruyoruz.
Ağaçları, yeşil alanları, deresi, sosyal donatı alanları ile Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi İstanbul'un havasını ve çehresini değiştirecek.Millet Bahçesi'ne girişler 15 metre yüksekliğindeki Dua Kubbesinden sağlanacak.
Cennet Bahçeleri'nin arasından geçilerek sessizlik ve huzurun hâkim olduğu Millet Bahçesi'ne ulaşılacak. İhalesi yapılan ilk etapta 2 milyon m2'lik alana sahip olan Millet Bahçesi'nin mevcut pistler haricinde kalan alanların %77'sine karşılık gelen yeşil alan içerisinde yayadan daha hızlı bir ulaşım aracı olmayacak. Böylece pusetli anneler, küçük çocuklar, yaşlılar ve engelliler güvenli bir alanda, bahçenin keyfini sürebilecek.
Millet Bahçesi'nde Türk bahçe kültüründe olduğu gibi, Pınarbaşı ile başlayarak tüm bahçeyi boylu boyunca akan bir dere yer alacak. 3 metre genişliğe ve 2.350 metre uzunluğa sahip dere doğal eğimi ile denize doğru akacak. Dereboyuna inen basamaklar ziyaretçilerin suyla temas etmelerine, en fazla 20 santimetrelik su derinliği ise çocukların güvenle su ile oynamalarına imkân sağlayacak.
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