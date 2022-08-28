Son dakika: Bursa'da feci otobüs kazası! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Son dakika haberi: Bursa'daki kazada can pazarı! Kentte meydana gelen trafik kazasında bir tur otobüsünün devrilerek şarampole yuvarlandığı belirtildi. Kaza sonucu araçtaki 28 kişi yaralanırken 1 kişi ise hayatını kaybetti. Bölgeye ekipler sevk edildi, yaralılar ise hastaneye kaldırıldı. İşte Bursa'daki korkunç kazanın ayrıntıları...
BURSA'DAKİ FECİ KAZA KORKUTTU
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden Bursa'nın Mudanya ilçesine gitmekte olan tur otobüsü, Domaniç-İnegöl karayolunun 20. kilometresi Kocayayla mevkiinde şarampole yuvarlandı.
Otobüste bulunan 1 kişinin hayatı kaybettiği belirlenirken, 45 kişi ise yaralandı.
Bölgeye sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla İnegöl ve Bursa’daki hastanelere sevk edildi.
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