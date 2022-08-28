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  4. Son dakika: Bursa'da feci otobüs kazası! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Son dakika: Bursa'da feci otobüs kazası! Ölü ve çok sayıda yaralı var

28.08.2022 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Geçtiğimiz günlerde Gaziantep ve Mardin'de peş peşe yaşanan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan kazaların ardından bu sabah da Bursa'da korkunç bir trafik kazası meydana geldi. İnegöl ilçesinde onlarca kişinin bulunduğu belirtilen bir tur otobüsünün devrilmesi sonucu araçtaki birçok kişi yaralanırken 1 kişi de yaşamını yitirdi.

Son dakika haberi: Bursa'daki kazada can pazarı! Kentte meydana gelen trafik kazasında bir tur otobüsünün devrilerek şarampole yuvarlandığı belirtildi. Kaza sonucu araçtaki 28 kişi yaralanırken 1 kişi ise hayatını kaybetti. Bölgeye ekipler sevk edildi, yaralılar ise hastaneye kaldırıldı. İşte Bursa'daki korkunç kazanın ayrıntıları...

BURSA'DAKİ FECİ KAZA KORKUTTU

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden Bursa'nın Mudanya ilçesine gitmekte olan tur otobüsü, Domaniç-İnegöl karayolunun 20. kilometresi Kocayayla mevkiinde şarampole yuvarlandı.
Otobüste bulunan 1 kişinin hayatı kaybettiği belirlenirken, 45 kişi ise yaralandı.
Bölgeye sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla İnegöl ve Bursa’daki hastanelere sevk edildi.
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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası
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