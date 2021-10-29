Son Dakika: İstanbul yeni Atatürk Kültür Merkezi'ne kavuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı tamamlan Atatürk Kültür Merkezi (AKM)'nin açılışını cumhuriyetin 98. yılında gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni AKM binasının açılışında konuşma gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Sevgili İstanbullular, değerli misafirler, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sözlerimin hemen başında Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yılını tebrik ediyorum. Cumhuriyetimizi bize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kahramanlarımızı yad ediyorum. Hiçbir engel, hiçbir saldırı, bizi Cumhuriyetin 100. yılında ortaya koyacağımız hedeflerden alıkoyamayacak, izin vermeyeceğiz.

"ATTIĞIMIZ HER ADIMDA ENGELLERLE KARŞILAŞTIK"

Aslında biz İstanbul'un sembol yapısını inşa etmek için uzun yıllar önce harekete geçtik, ancak attığımız her adımda engellerle karşılaştık. 75 yıl önce temeli atılan AKM uzunca bir süre önce artık kullanılmaz hale gelmişti. Mesele kimi çevrelerce siyasi hesaplaşma haline dönüştürüldü. Gezi Olayları sırasında AKM'nin nasıl terör örgütlerinin gövde gösterisi yerine dönüştürüldü, unutmadık.

Cumhuriyetimizi kuranlara borcumuzu 2023 hedeflerimizi ortaya koyarak ve bunları gerçekleştirmek için gece gündüz çalışarak ödemenin gayreti içerisindeyiz.

"ESKİ TÜRKİYE VE YENİ TÜRKİYE FOTOĞRAFININ EN BELİRGİN ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ YER"

Biraz önce hep birlikte ziyaret ettiğimiz kültür sanat sokağı, sergi salonu, sineması, çocuklar için bölümler, tasarım bölümleri ile her kesime hitap etmektedir. Uzun yıllar boyunca bu projeye karşı çıkan, akla hayale gelmeyen iftiralar atan kesimlerin bir parça da olsa mahçubiyet duyacağına ümit ediyorum. Bu eser, eski Türkiye ve yeni Türkiye fotoğrafının en belirgin şekilde görüldüğü yerdir.

Biz bu şehir için neler yapmadık ki? Haliç'i temizleyip yeniden halkımızın hizmetine sunduk. Çünkü biz İstanbul'a aşıktık. Kentsel dönüşüm projeleri ile yeşil alanları ile şehrin çehresini değiştirdik. Kanal İstanbul gibi küresel düzeyde projelerle şehrimizi dünyanın merkezine yerleştirdi.

İstanbul'un fethinden beri, bu şehre vurduğumuz mühürlerden son halka olarak gördüğümüz AKM'yi asılar boyunca ayakta kalacaktır. Yeni nesillere en büyük hediyelerden birini verdik. Biz her zaman ve her konuda olduğu gibi, Atatürk Kültür Merkezi tartışmalarında da sözümüzü eserlerimizle ve hizmetlerimizle söyledik.

"GELENEKSEL HALE GETİRİLECEK"

4 Kasım Tarihine kadar sürecek Beyoğlu Kültür Yolu Festivalini de başlatmış oluyoruz. Beyoğlu'nun sahip olduğu önemli değerler bu festivalde yer almaktadır. Artık her yıl ilkbahar ve sonbaharda bu festival geleneksel hale getirilecek.

Burada yürütülecek her kültür sanat faaliyeti büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda kendi alanında atılmış bir adım olacaktır. Projesinden inşasına kadar her aşamasını yakından takip ettiğim bu muhteşem eserin ülkemize ve İstanbul'umuza hayırlı olmasını diliyorum. İstanbul'a belediye başkanı seçildiğimizde insanları temel hizmetlere bile erişemeyen bir şehir devralmıştık. Kısa sürede çok önemli bir mesafe aldık. Artık karşımızda çehresi değişmiş, hedefleri büyümüş bir İstanbul vardır."

AÇILIŞA ÇOK SAYIDA İSİM KATILIYOR

Beyoğlu'ndaki AKM açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahretin Altun, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve eşi Pervin Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve kızı Büşra Köylübay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve eşi Revna Demirören katılıyor.

SİNAN OPERASI

Açılış töreninin ardından Hasan Uçarsu'nun bestelediği, librettosunu Halit Refiğ'in aynı adlı senaryosundan hareketle Bertan Rona'nın yazdığı "Sinan" operası sergilenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla operayı Hasan Uçarsu besteledi, librettosunu Halit Refiğ'in aynı adlı senaryosundan hareketle Bertan Rona'nın yazdığı 'Sinan' operasında orkestrayı şef Gürer Aykal yönetiyor, eser iki perdeden oluşuyor.

YENİLENEN AKM HAKKINDA

10 Şubat 2019'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temelini attığı AKM, 2,5 yılda tamamlandı. AKM bünyesinde 2 bin 40 kişilik opera salonu, 802 kişilik tiyatro salonu, galeri, çok amaçlı salon, çocuk sanat merkezi, müzik platformu, müzik kayıt stüdyosu, bir bilgi merkezi olarak kurgulanan ve müzik, sanat, mimari, tasarım gibi ihtisas başlıklarına odaklanan kütüphane, Yeşilçam Sineması ve tasarım dükkânı bulunuyor. AKM'nin en öne çıkan unsuru Taksim Meydanı'na bakan, özel olarak tasarlanarak üretilen 15 bin seramik parçasıyla kaplı dev bir küre olan opera salonu. Opera salonu fiziksel, teknik ve mimari analizler sonucunda, en iyi doğal akustiği elde edebilmek için at nalı biçimli tasarlanarak yapıldı. Yüksek kalitede ses niteliği ve reverberasyon süresi olarak dünyadaki nitelikli opera salonlarının sahip olduğu standartlarda inşa edildi. Salonda öncelikle opera, ama aynı zamanda senfonik konserler ve elektro-akustik destekli gösteriler için de doğru akustik şartlar sağlanabiliyor. Yan duvarlar boyunca kaplamalar akustik ihtiyaçlara uygun olarak özel olarak tasarlandı. Opera salonunda halı veya diğer tekstil döşeme gibi ses yutuculardan kaçınmak gerektiğinden, ahşap zemin tercih edildi.