HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. SON DAKİKA | Kazakistan'daki protestolar! Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev duyurdu: Olaylar kontrol altına alındı

SON DAKİKA | Kazakistan'daki protestolar! Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev duyurdu: Olaylar kontrol altına alındı

07.01.2022 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Kazakistan'da yapılan zamlar sonrası 2 Ocak'ta başlayan protesto gösterilerinde şiddet giderek tırmandı. Pek çok devlet binası işgal edilmeye çalışılıp ateşe verilirken olaylarda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu açıklandı. Protestolarda 2 bini aşkın kişi gözaltına alındı. Başta Rusya olmak üzere bazı ülkeler ülkeye asker gönderirken, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkede anayasal düzen büyük ölçüde yeniden tesis edildiğini duyurdu. İşte Kazakistan'da son durum

Son dakika: Kazakistan'daki protestolarla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Tüm dünyanın yakından takip ettiği Orta Asya ülkesinde olaylar kısmen kontrol altına alınmaya başlandı. Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, "Ülkede anayasal düzen büyük ölçüde yeniden tesis edildi" açıklaması yaparak bugün bir konuşma gerçekleştireceğini söyledi. Öte yandan, Kazakistan İçişleri Bakanlığı, protestolarda hayatını kaybeden güvenlik görevlilerinin sayısının 18'e yükseldiğini açıkladı. İşte Kazakistan'daki protestolarda son durum ve tüm detaylar...

KAZAKİSTAN'DAKİ PROTESTOLARDA SON DURUM!

Hükümetin istifasına yol açan protesto dalgası Kazakistan'ı alt üst etti, ülkenin en büyük şehri ve eski başkenti Almatı'da dün sabah gerçekleşen çatışmalarda silah sesleri duyuldu.
Rus medyası , uçakla yola çıkan askeri birliklerin ilk görüntülerini yayınladı. Rus ordu televizyonu Zvezda, Rusya'nın yanı sıra CTSO üyesi diğer ülkeler Ermenistan, Tacikistan, Kırgızistan ve Belarus askerlerinin Kazakistan'a sevk edildiğini aktardı
Rusya'nın öncülüğündeki askeri birlikler, Kazakistan'daki hükümet karşıtı gösterilerin bastırılmasına yardım edecek. CTSO'nun Başkanı Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ittifakın 'kısıtlı bir süre için' barış gücü bulundurabileceğini belirtti.
Sabah saatlerinin ardından akşama doğru Almatı'daki ana meydanda bir kez daha patlama ve silah sesleri duyuldu. Görgü tanıkları, askeri araçların meydanda göründüğünü söylüyor.
Uluslararası haber ajansları Almatı'da dün gerçekleşen çatışmalardan bazı fotoğrafları dünyaya servis etti. Fotoğraflarda belediye binasına girmeye çalışan göstericiler ve güpegündüz dövülen bir kişi görünüyor.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kazakistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Bir depoya 915 TL ödedim" Akaryakıt zammı isyanına Şahan'dan yanıt!

"Bir depoya 915 TL ödedim" Akaryakıt zammı isyanına Şahan'dan yanıt!

Kimliklerde yeni dönem! Pazartesi günü başlıyor

Kimliklerde yeni dönem! Pazartesi günü başlıyor

2022 yılı kehanetleri korku saldı!

2022 yılı kehanetleri korku saldı!

TikTok'ları sosyal medyayı sallayan savcı açığa alındı

TikTok'ları sosyal medyayı sallayan savcı açığa alındı

MasterChef'te son finalist şef ceketini giydi! Elenen isim gözyaşlarına boğuldu

MasterChef'te son finalist şef ceketini giydi! Elenen isim gözyaşlarına boğuldu

Koronavirüste yeni tedbirler masada! 100 bin vaka bekleniyor…

Koronavirüste yeni tedbirler masada! 100 bin vaka bekleniyor…

İlginizi Çekebilir

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Okul müdürüne böyle tepki gösterdi: 'Siz ne iş yaparsınız ya'

Okul müdürüne böyle tepki gösterdi: 'Siz ne iş yaparsınız ya'

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

"Aday olurum" diyen Tanju Özcan'a Kılıçdaroğlu'ndan yanıt

"Aday olurum" diyen Tanju Özcan'a Kılıçdaroğlu'ndan yanıt

Küçük kız anlatınca taciz ve cinsel saldırı ortaya çıktı!

Küçük kız anlatınca taciz ve cinsel saldırı ortaya çıktı!

Okullar kapanacak mı? Bakan Özer'den açıklama

Okullar kapanacak mı? Bakan Özer'den açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.