SON DAKİKA | Kazakistan'daki protestolar! Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev duyurdu: Olaylar kontrol altına alındı

Son dakika: Kazakistan'daki protestolarla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Tüm dünyanın yakından takip ettiği Orta Asya ülkesinde olaylar kısmen kontrol altına alınmaya başlandı. Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, "Ülkede anayasal düzen büyük ölçüde yeniden tesis edildi" açıklaması yaparak bugün bir konuşma gerçekleştireceğini söyledi. Öte yandan, Kazakistan İçişleri Bakanlığı, protestolarda hayatını kaybeden güvenlik görevlilerinin sayısının 18'e yükseldiğini açıkladı. İşte Kazakistan'daki protestolarda son durum ve tüm detaylar...

KAZAKİSTAN'DAKİ PROTESTOLARDA SON DURUM!

Hükümetin istifasına yol açan protesto dalgası Kazakistan'ı alt üst etti, ülkenin en büyük şehri ve eski başkenti Almatı'da dün sabah gerçekleşen çatışmalarda silah sesleri duyuldu.

Rus medyası , uçakla yola çıkan askeri birliklerin ilk görüntülerini yayınladı. Rus ordu televizyonu Zvezda, Rusya'nın yanı sıra CTSO üyesi diğer ülkeler Ermenistan, Tacikistan, Kırgızistan ve Belarus askerlerinin Kazakistan'a sevk edildiğini aktardı

Rusya'nın öncülüğündeki askeri birlikler, Kazakistan'daki hükümet karşıtı gösterilerin bastırılmasına yardım edecek. CTSO'nun Başkanı Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ittifakın 'kısıtlı bir süre için' barış gücü bulundurabileceğini belirtti.

Sabah saatlerinin ardından akşama doğru Almatı'daki ana meydanda bir kez daha patlama ve silah sesleri duyuldu. Görgü tanıkları, askeri araçların meydanda göründüğünü söylüyor.