SON DAKİKA | Kazakistan'daki protestolarda son durum: Rusya asker gönderdi! Sokaklarda silah sesleri yükseliyor, ölü ve yaralılar var

Son dakika: Kazakistan'da sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) fiyatlarına gelen zamların ardından başlayan protestolar ülke geneline yayıldı. Şiddet ve kaosun sürekli arttığı ülkede çıkan olaylarda aralarında polislerin de olduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Birçok ürünün fiyatının zamlanması sonrasında binlerce gösterici pazar gününden beri farklı şehirlerde sokaklara dökülürken Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, resmi bir açıklama yaparak mevcut durum nedeniyle üyesi oldukları Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) liderlerinden yardım istediğini duyurmuştu.

RUSYA ASKER GÖNDERDİ, SOKAKLARDA SİLAH SESLERİ YÜKSELİYOR

Dünyanın kilitlendiği Orta Asya ülkesi Kazakistan'daki geniş çaplı protestolar, Rusya'nın devreye girmesiyle yeni bir boyut kazandı. Rusya'nın başını çektiği ülkeler, Kazakistan'a asker gönderdi.

Hükümetin istifasına yol açan protesto dalgası Kazakistan'ı alt üst etti, ülkenin en büyük şehri ve eski başkenti Almatı'da bu sabah gerçekleşen çatışmalarda silah sesleri duyuldu.

Almatı'nın ana meydanında konuşlanan askerlerle göstericilerin birbirine girdiği dakikalarda duyulan silah sesleri, uluslararası haber ajansları tarafından dünyaya son dakika koduyla duyuruldu.

İnternete erişimin kesildiği Kazakistan'da göstericiler, ilan edilen Olağanüstü Hal'e karşın Pazartesi günü Almatı'daki belediye binasını ve havalimanını bastı. Sokaklardan 'İhtiyarlar dışarı' ve 'Hükümet istifa' sloganları yükseldi.