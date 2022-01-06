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  4. SON DAKİKA | Kazakistan'daki protestolarda son durum: Rusya asker gönderdi! Sokaklarda silah sesleri yükseliyor, ölü ve yaralılar var

SON DAKİKA | Kazakistan'daki protestolarda son durum: Rusya asker gönderdi! Sokaklarda silah sesleri yükseliyor, ölü ve yaralılar var

06.01.2022 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Kazakistan'daki protestolarda şiddet giderek tırmanıyor. Sokaklarda ve meydanlarda sabah saatlerinden bu yana silah sesleri yükselirken, pek çok devlet binası göstericiler tarafından işgal edilip ateşe verildi. Hükümetin istifa etmesine rağmen protestolar dinmezken, Rusya ve 4 ülke Kazakistan'a asker gönderme kararı aldı. İşte Kazakistan'daki protestolarda son durum...

Son dakika: Kazakistan'da sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) fiyatlarına gelen zamların ardından başlayan protestolar ülke geneline yayıldı. Şiddet ve kaosun sürekli arttığı ülkede çıkan olaylarda aralarında polislerin de olduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Birçok ürünün fiyatının zamlanması sonrasında binlerce gösterici pazar gününden beri farklı şehirlerde sokaklara dökülürken Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, resmi bir açıklama yaparak mevcut durum nedeniyle üyesi oldukları Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) liderlerinden yardım istediğini duyurmuştu.

RUSYA ASKER GÖNDERDİ, SOKAKLARDA SİLAH SESLERİ YÜKSELİYOR

Dünyanın kilitlendiği Orta Asya ülkesi Kazakistan'daki geniş çaplı protestolar, Rusya'nın devreye girmesiyle yeni bir boyut kazandı. Rusya'nın başını çektiği ülkeler, Kazakistan'a asker gönderdi.
Hükümetin istifasına yol açan protesto dalgası Kazakistan'ı alt üst etti, ülkenin en büyük şehri ve eski başkenti Almatı'da bu sabah gerçekleşen çatışmalarda silah sesleri duyuldu.
Almatı'nın ana meydanında konuşlanan askerlerle göstericilerin birbirine girdiği dakikalarda duyulan silah sesleri, uluslararası haber ajansları tarafından dünyaya son dakika koduyla duyuruldu.
İnternete erişimin kesildiği Kazakistan'da göstericiler, ilan edilen Olağanüstü Hal'e karşın Pazartesi günü Almatı'daki belediye binasını ve havalimanını bastı. Sokaklardan 'İhtiyarlar dışarı' ve 'Hükümet istifa' sloganları yükseldi.
Bazı uluslararası uçuşların durdurulduğu Almatı'da havalimanı halihazırda göstericilerin kontrolünde. Şehirden yağma haberleri de gelirken, Rus medyası şehrin iki hastanesinin 'teröristler' tarafından kuşatıldığını yazdı.
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Anahtar Kelimeler:
Kazakistan Rusya
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