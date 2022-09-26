Son dakika: Mersin'de Tece Polisevi yakınında patlama! Bölgeden ilk görüntüler geldi... Çok sayıda ekip sevk edildi

Son dakika: Alınan bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesine bağlı Tece Mahallesi'ndeki Tece Polisevi yakınında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından polisevine yaklaşan bir araçtan inen kişilerce buradaki polislere uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Polisler, saldırganlara karşılık verdi. Olayda iki polis memurunun yaralı olduğu belirtildi.

ŞÜPHELİLERİN ARACI YANDI

Bu sırada şüphelilerin aracında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda takviye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Saldırganların yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor. (AA/İHA)

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mersin'in Mezitli İlçesindeki Polisevine saat 23.00 sularında kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlenmiş, çıkan çatışmada 2 polisimiz yaralanmıştır. Ayrıca Polisevinin uzağına bırakılan bir bomba düzeneği de kontrollü bir şekilde patlatılmıştır. Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen bir şüpheli silahıyla birlikte gözaltına alınmıştır. Saldırıyı düzenleyenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgi verilecektir."

BEKİR BOZDAĞ'DAN PAYLAŞIM GELDİ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Mersin'de yaşanan olayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Mersin ili Mezitli ilçesi Tece Polisevi’ne yapılan saldırıda yaralanan polislerimize Rabbimden acil şifalar diliyorum. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, adlî soruşturma başlatmıştır. Saldırı bütün boyutlarıyla araştırılmakta ve soruşturulmaktadır."