HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Mersin'de Tece Polisevi yakınında patlama! Bölgeden ilk görüntüler geldi... Çok sayıda ekip sevk edildi

Son dakika: Mersin'de Tece Polisevi yakınında patlama! Bölgeden ilk görüntüler geldi... Çok sayıda ekip sevk edildi

26.09.2022 23:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Mersin Tece'de bulunan Polisevi yakınında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından gerçekleştirilen silahlı saldırıda iki polis memuru yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Öte yandan saldırıyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise olayın tüm yönleriyle soruşturulduğunu duyurdu.

Son dakika: Alınan bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesine bağlı Tece Mahallesi'ndeki Tece Polisevi yakınında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından polisevine yaklaşan bir araçtan inen kişilerce buradaki polislere uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Polisler, saldırganlara karşılık verdi. Olayda iki polis memurunun yaralı olduğu belirtildi.

ŞÜPHELİLERİN ARACI YANDI

Bu sırada şüphelilerin aracında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda takviye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Saldırganların yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor. (AA/İHA)

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mersin'in Mezitli İlçesindeki Polisevine saat 23.00 sularında kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlenmiş, çıkan çatışmada 2 polisimiz yaralanmıştır. Ayrıca Polisevinin uzağına bırakılan bir bomba düzeneği de kontrollü bir şekilde patlatılmıştır. Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen bir şüpheli silahıyla birlikte gözaltına alınmıştır. Saldırıyı düzenleyenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgi verilecektir."

BEKİR BOZDAĞ'DAN PAYLAŞIM GELDİ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Mersin'de yaşanan olayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Mersin ili Mezitli ilçesi Tece Polisevi’ne yapılan saldırıda yaralanan polislerimize Rabbimden acil şifalar diliyorum. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, adlî soruşturma başlatmıştır. Saldırı bütün boyutlarıyla araştırılmakta ve soruşturulmaktadır."

MERSİN'DE OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
patlama Mersin son dakika polisevi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin ve motorine indirim geliyor! Rakamı duyan akaryakıt istasyonuna akın edecek… (26 Eylül güncel mazot, benzin ve LPG fiyatları)

Benzin ve motorine indirim geliyor! Rakamı duyan akaryakıt istasyonuna akın edecek… (26 Eylül güncel mazot, benzin ve LPG fiyatları)

Her satırı mide bulandırdı! Okul müdüründen iğrenç sözler: Sana tecavüz edeceğim

Her satırı mide bulandırdı! Okul müdüründen iğrenç sözler: Sana tecavüz edeceğim

Annesinin kafasını kesip balkondan atmıştı! Yeni gelişme

Annesinin kafasını kesip balkondan atmıştı! Yeni gelişme

CHP'den 'Tanju Özcan' kararı! Oy birliği ile kabul edildi

CHP'den 'Tanju Özcan' kararı! Oy birliği ile kabul edildi

Soyunma odasında büyük kavga! "Dolabın içine soktular"

Soyunma odasında büyük kavga! "Dolabın içine soktular"

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine sonrası duyurdu! Ev sahiplerinden sonra kiracılara da doğal gaz desteği! 2.500 TL'ye kadar...

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine sonrası duyurdu! Ev sahiplerinden sonra kiracılara da doğal gaz desteği! 2.500 TL'ye kadar...

İlginizi Çekebilir

Uyanınca yüzünüzü yıkıyorsanız yanlış yapıyorsunuz!

Uyanınca yüzünüzü yıkıyorsanız yanlış yapıyorsunuz!

Pazar kahvaltısına yakışır! Püf noktasına inanamayacaksınız

Pazar kahvaltısına yakışır! Püf noktasına inanamayacaksınız

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

En lezzetli tavuk tarifi! Bu sırrı sadece kendinize saklayacaksınız

En lezzetli tavuk tarifi! Bu sırrı sadece kendinize saklayacaksınız

Sakın tıklamayın: Böbreğinizden olabilirsiniz! Akılalmaz dolandırıcılık

Sakın tıklamayın: Böbreğinizden olabilirsiniz! Akılalmaz dolandırıcılık

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.