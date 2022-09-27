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Mersin'de polisevi yakınında patlama! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bölgeye gidiyor

27.09.2022 00:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Mersin'in Mecitli ilçesinde bulunan polisevine saldırı yapıldı. Silahlı ve bombalı saldırı sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bölgeye hareket etti. Öte yandan saldırıyla ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. İşte son dakika haberinin detayları...

Mersin'de polisevi yakınında patlama! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bölgeye gidiyor

Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik silahlı ve bombalı saldırıda 2 polis memuru yaralandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik saldırının ardından Mersin'e hareket etti.

Edinilen bilgiye göre Bakan Soylu, saldırının düzenlendiği Mersin'e gitmek üzere Ankara'dan ayrıldı.

Son dakika: Mersin'de Tece Polisevi yakınında patlama! Bölgeden ilk görüntüler geldi... Çok sayıda ekip sevk edildiSon dakika: Mersin'de Tece Polisevi yakınında patlama! Bölgeden ilk görüntüler geldi... Çok sayıda ekip sevk edildi

BAKAN BOZDAĞ'DAN PAYLAŞIM

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevi saldırısına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını, saldırının bütün boyutlarıyla araştırıldığını belirtti.

Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, polisevine saldırıda yaralanan polislere acil şifalar diledi.

Bakan Bozdağ, "Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, adli soruşturma başlatmıştır. Saldırı bütün boyutlarıyla araştırılmakta ve soruşturulmaktadır." ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Mersin'de Tece Polisevi yakınında patlama! Bölgeden ilk görüntüler geldi... Çok sayıda ekip sevk edildiSon dakika: Mersin'de Tece Polisevi yakınında patlama! Bölgeden ilk görüntüler geldi... Çok sayıda ekip sevk edildi
Son dakika: Mersin'de Tece Polisevi yakınında patlama! Bölgeden ilk görüntüler geldi... Çok sayıda ekip sevk edildiSon dakika: Mersin'de Tece Polisevi yakınında patlama! Bölgeden ilk görüntüler geldi... Çok sayıda ekip sevk edildi
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