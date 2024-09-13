SON DAKİKA | Narin cinayetinde 8 tutuklama! Aralarında annesi ve ağabeyi de var

Son dakika: Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 kişiden 9'u tutuklama talebiyle, 3'ü de adli kontrol şartıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.
Narin cinayeti soruşturması kapsamında 8 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında ağabey ve anne de var. 10 şüpheli ise serbest bırakıldı. Narin'in babası Arif Güran serbest bırakılan isimlerin arasında yer aldı.
İşte Narin Güran cinayetindeki son gelişmeler...
Diyarbakır’da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili sır perdesi henüz aydınlatılamadı. 21 Ağustos günü kaybolan, arama çalışmalarının 19’uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin’in öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Narin Güran'ın annesi, babası, ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcası Salim Güran'ın eşinin de bulunduğu 22 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler dün sabah saatlerinde adliyeye getirildi.
Zanlılardan aralarında annesi Yüksel (44), ağabeyi Enes (18), amcası Fuat Güran (41), kuzenleri Muhammet Kaya (23) ve Birsen Güran (19), yengesi Maşallah Güran (46), halasının eşi Mehmet Şevket Kaya ile tutuklu amcası Salim Güran'ın işçileri olduğu öğrenilen Mehmet Selim Atasoy (40) ve R.A. (15) tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Anne Yüksel ve ağabey Enes Güran'ın "Kasten öldürme suçuna iştirak etmek", amca Fuat Güran'ın "Suç delillerini yok etmek", diğer 6 şüphelinin ise "Suçluyu kayırma ve suç delilerini yok etmek" suçlamasıyla mahkemeye sevk edildiği öğrenildi.
Şüphelilerden 3'ü adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edilirken, aralarında baba Arif Güran'ın da bulunduğu 10 kişi serbest bırakıldı.