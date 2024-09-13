SON DAKİKA | Narin cinayetinde 8 tutuklama! Aralarında annesi ve ağabeyi de var

Son dakika: Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 kişiden 9'u tutuklama talebiyle, 3'ü de adli kontrol şartıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

SON DAKİKA | 8 KİŞİ TUTUKLANDI

Narin cinayeti soruşturması kapsamında 8 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında ağabey ve anne de var. 10 şüpheli ise serbest bırakıldı. Narin'in babası Arif Güran serbest bırakılan isimlerin arasında yer aldı.

İşte Narin Güran cinayetindeki son gelişmeler...Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır