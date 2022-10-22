Son dakika: Taraftarın gözü kulağı bu haberdeydi! Jorge Jesus, sözleşmesi hakkında ilk kez konuştu! Fenerbahçe'de kalacak mı?

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 11. haftası çok kritik bir maça sahne oldu. Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i konuk etti. Kadıköy'de oynanan karşılaşmanın kazananı 1-0'lık skorla Fenerbahçe oldu. Sarı - lacivertlilere galibiyeti getiren gol, 84. dakikada Diego Rossi'den geldi. Bu sonucun ardından Fenerbahçe, puanını 23'e yükseltti ve liderlik koltuğuna oturdu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Medipol Başakşehir maçı sonrasında basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcı, sözleşmesiyle ilgili gelen soruya ilk kez cevap verdi. İşte o sözler...