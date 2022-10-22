Son dakika: Taraftarın gözü kulağı bu haberdeydi! Jorge Jesus, sözleşmesi hakkında ilk kez konuştu! Fenerbahçe'de kalacak mı?

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 11. haftası çok kritik bir maça sahne oldu. Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i konuk etti. Kadıköy'de oynanan karşılaşmanın kazananı 1-0'lık skorla Fenerbahçe oldu. Sarı - lacivertlilere galibiyeti getiren gol, 84. dakikada Diego Rossi'den geldi. Bu sonucun ardından Fenerbahçe, puanını 23'e yükseltti ve liderlik koltuğuna oturdu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Medipol Başakşehir maçı sonrasında basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcı, sözleşmesiyle ilgili gelen soruya ilk kez cevap verdi. İşte o sözler...
JORGE JESUS'TAN SÖZLEŞME AÇIKLAMASI
"AVRUPA'NIN EN ÜST SEVİYESİNDE BİR FUTBOL"
"Takım bugün çok savaştı ama sadece savaşmadı, çok da iyi oynadı. Nasıl koşması, nasıl oynaması gerektiğini biliyorduk. Güzel bir maç izlettik. Sadece Türkiye Ligi seviyesinde değil belki de Avrupa'nın en üst seviyesinde oynanan bir futbol vardı sahada."
"OYUNCULARIM GOLÜ BİLİYORDU"
"Kaliteli bir takıma karşı oynadık. Onlar sahada neler yapmaları gerektiğini çok iyi biliyorlardı. Fenerbahçe, bugün çok özgüvenliydi. Maçın her anında golün gelebileceğini biliyordu oyuncularım. Savunmada da çok iyiydik."
"ONLARA KARŞI KAZANMAK KOLAY DEĞİL"
"İstatistikler her zaman her şeyi göstermez ama rakibimizden her konuda daha iyiydik. Sahada daha üstün olan taraf bizdik. Kazanmak için her şeyi yaptık. Onların 2 tane Bertrand Traore ile pozisyonu vardı. Başakşehir çok iyi takım, onlara karşı kazanmak kolay değil."
"TAKIMLARI BÜYÜK YAPAN TARAFTARIDIR"
"Büyük takımları büyük yapan taraftarlarıdır. Taraftarları büyük olanlar, büyük takım diye adlandırılır! Tıpkı Fenerbahçe gibi. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Çünkü taraftarı çok büyük."
"GALİBİYETİ ALTAY GETİRDİ"
"Bugün bize galibiyeti getiren Altay'dı. Son dakikada güzel bir kurtarış yaptı. Altay, Fenerbahçeliler'in sevgisini hak ediyor. O büyük bir kaleci. Türkiye'nin en iyilerinden biri. Taraftar onu sevmeli."