SON DAKİKA | Türkiye şehitlerini uğurluyor! 5 şehit için son görev, gözyaşları sel oldu

Son dakika: 5 akerin şehit haberi Türkiye'yi yasa boğdu. Kahreden haber Pençe Kilit Operasyonu'ndan geldi. Teröristlerle çıkan çatışmada Teğmen Abulkadir Güler, Uzman Çavuşlar Bican Kapılay, Hüseyin Cankaya, Onur Doğan ile Sözleşmeli Er Celal Tekedereli şehit oldu, 2 asker ise yaralandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaptığı açıklamada mağaradaki teröristlerin etkisiz hale getirildiğini böylece operasyonlarda 100'den fazla teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 5 askerin birlikte çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı. Fotoğrafta soldan sağa Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli, Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan, Piyade Teğmen Abdulkadir Güler, Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay ve Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya yer alıyor.

5 ŞEHİT İÇİN İLK TÖREN

Türkiye'nin yüreğini yakan 5 şehit için Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı’nda tören düzenlendi. Geceyi Çukurca’da geçiren Bakan Akar’ın beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz ile katıldığı tören, şehit askerlerin özgeçmişlerinin okunması ile başladı. Şehitlerin naaşlarının helikopterlerden alınarak silah arkadaşlarının omuzlarında askeri uçağa taşınmasının ardından dua okundu. Duanın ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait iki uçak, şehitlerin naaşlarını memleketlerine götürmek üzere havalandı.