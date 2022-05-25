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  4. SON DAKİKA | Türkiye şehitlerini uğurluyor! 5 şehit için son görev, gözyaşları sel oldu

SON DAKİKA | Türkiye şehitlerini uğurluyor! 5 şehit için son görev, gözyaşları sel oldu

25.05.2022 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Pençe-Kilit Operasyonu'ndan gelen şehit haberleri tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı. Teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Teğmen Abulkadir Güler, Uzman Çavuşlar Bican Kapılay, Hüseyin Cankaya, Onur Doğan ile Sözleşmeli Er Celal Tekedereli için Şerafettin Elçi Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törenin ardından 5 şehidin naaşı memleketlerine gönderildi.

Son dakika: 5 akerin şehit haberi Türkiye'yi yasa boğdu. Kahreden haber Pençe Kilit Operasyonu'ndan geldi. Teröristlerle çıkan çatışmada Teğmen Abulkadir Güler, Uzman Çavuşlar Bican Kapılay, Hüseyin Cankaya, Onur Doğan ile Sözleşmeli Er Celal Tekedereli şehit oldu, 2 asker ise yaralandı.

ŞEHİTLERİN KANI YERDE KALMADI!

Gelen şehit haberlerinin ardından bölgede operasyonlar yoğunlaşırken, teröristler mağarada kıstırıldı. Açıklama ise sabah saatlerinde geldi.

BAKAN AKAR DUYURDU

BAKAN AKAR DUYURDU
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaptığı açıklamada mağaradaki teröristlerin etkisiz hale getirildiğini böylece operasyonlarda 100'den fazla teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

YÜREKLERİ BURKAN FOTOĞRAF

YÜREKLERİ BURKAN FOTOĞRAF
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 5 askerin birlikte çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı. Fotoğrafta soldan sağa Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli, Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan, Piyade Teğmen Abdulkadir Güler, Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay ve Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya yer alıyor.

5 ŞEHİT İÇİN İLK TÖREN

5 ŞEHİT İÇİN İLK TÖREN
Türkiye'nin yüreğini yakan 5 şehit için Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı’nda tören düzenlendi. Geceyi Çukurca’da geçiren Bakan Akar’ın beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz ile katıldığı tören, şehit askerlerin özgeçmişlerinin okunması ile başladı. Şehitlerin naaşlarının helikopterlerden alınarak silah arkadaşlarının omuzlarında askeri uçağa taşınmasının ardından dua okundu. Duanın ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait iki uçak, şehitlerin naaşlarını memleketlerine götürmek üzere havalandı.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

GÖZYAŞLARI SEL OLDU
Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Nihal Atakaş Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
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