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  4. Sonunda bu da oldu! Sosyal medya fenomeni günlük nesnelere benzeyen cinsel ilişki oyuncağı koleksiyonunu paylaştı

Sonunda bu da oldu! Sosyal medya fenomeni günlük nesnelere benzeyen cinsel ilişki oyuncağı koleksiyonunu paylaştı

28.09.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Rebecca Goodwin sosyal medyanın sınırlarını zorlayarak cinsel ilişki oyuncağı koleksiyonunu paylaştı. TikTok’tan yaptığı paylaşımda günlük nesneleri anımsatan cinsel ilişki oyuncaklarını anlatan Goodwin sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekmeyi başardı. Sosyal medya kullanıcıları yorumlarda cinsel ilişki oyuncaklarını puanlamayı ihmal etmedi.

Sosyal medya fenomeni Rebecca Goodwin, herkesin evinde olan günlük nesnelere benzeyen tuhaf cinsel ilişki oyuncağı koleksiyonunu sosyal medyadan paylaşarak popüler olmayı başardı. ‘Beckymil8’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan kadın, sosyal medyanın cinsellik üzerine oluşturduğu kurallara alay ederek tek tek koleksiyonundaki ürünleri paylaştı.Goodwin’in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.

“ŞİMDİ NE YAPACAKSIN?”

Goodwin paylaşımında tuvalet pompası ve bahçe cücesi gibi çeşitli ev eşyaları olarak gizlenmiş cinsel ilişki oyuncaklarını tek tek gösterirken “Yani TikTok 'TikTok'ta ne yaptığınızı gösteremezsiniz yoksa sizi yasaklarım' gibi bir yaklaşımda. Peki şimdi ne yapacaksın? Beni patlıcan, tuvalet pompası veya silikon tahta kaşık için mi yasaklayacaksın? Haydi dostum." notunu ekledi.

SOSYAL MEDYADA POPÜLER OLDU

SOSYAL MEDYADA POPÜLER OLDU
Sosyal medya kullanıcılarının merak etmesi üzerine Goodwin koleksiyonunda bir dalgıç, bir tahta kaşık, bir havuç, bir patlıcan, bir trafik konisi ve hatta bir bahçe cücesi şeklinde cinsel ilişki oyuncaklarının bulunduğunu söyledi.
Sosyal medya kullanıcıları tuhaf koleksiyona dair yorumlarını yapmayı ihmal etmedi. Kullanıcılarının büyük bir bölümü bahçe cücesinin favorileri olduğunu belirtti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Cücedeki küçük gülümseme her şeyi anlatıyor” yorumunu ekledi.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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