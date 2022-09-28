Sonunda bu da oldu! Sosyal medya fenomeni günlük nesnelere benzeyen cinsel ilişki oyuncağı koleksiyonunu paylaştı

Sosyal medya fenomeni Rebecca Goodwin, herkesin evinde olan günlük nesnelere benzeyen tuhaf cinsel ilişki oyuncağı koleksiyonunu sosyal medyadan paylaşarak popüler olmayı başardı. ‘Beckymil8’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan kadın, sosyal medyanın cinsellik üzerine oluşturduğu kurallara alay ederek tek tek koleksiyonundaki ürünleri paylaştı.Goodwin’in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.

“ŞİMDİ NE YAPACAKSIN?”

Goodwin paylaşımında tuvalet pompası ve bahçe cücesi gibi çeşitli ev eşyaları olarak gizlenmiş cinsel ilişki oyuncaklarını tek tek gösterirken “Yani TikTok 'TikTok'ta ne yaptığınızı gösteremezsiniz yoksa sizi yasaklarım' gibi bir yaklaşımda. Peki şimdi ne yapacaksın? Beni patlıcan, tuvalet pompası veya silikon tahta kaşık için mi yasaklayacaksın? Haydi dostum." notunu ekledi.

SOSYAL MEDYADA POPÜLER OLDU Sosyal medya kullanıcılarının merak etmesi üzerine Goodwin koleksiyonunda bir dalgıç, bir tahta kaşık, bir havuç, bir patlıcan, bir trafik konisi ve hatta bir bahçe cücesi şeklinde cinsel ilişki oyuncaklarının bulunduğunu söyledi.