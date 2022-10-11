Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn deri takımıyla gündem oldu! Fermuarını açıp eteğini kalçasından sıyırdı

Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn yaz tatili boyunca popüler turistik lokasyonlardan yaptığı mayo ve bikinili paylaşımları sayesinde Instagram’ın sınırlarınız zorlamayı başarmıştı. Instagram’dan yaptığı seksi paylaşımlarıyla sık sık hayranlarını suskun bırakan Apollonia Llewellyn bu kez deri takımıyla nefesleri kesmeyi başardı.

SOSYAL MEDYADAN İLTİFAT YAĞDI

Sosyal medyanın sevilen isimlerinden biri olarak kabul edilen Apollonia Llewelly göbeğini açıkta bırakan uzun kollu bir bluz ve onunla uyumlı bir deri eteğiyle yaptığı kombinle sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı. Manchester kentinde çekilen gönderisine fenomen isim, “En kötüsü” notunu ekledi.

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği Llewellyn’in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı. Sosyal medya kullanıcıları fenomen ismin gönderisinde güzelliğini öven yorumlarda birleşti. Bir sosyal medya kullanıcısı fenomen isme, “En kötüsü bile her zaman en iyisi” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “İnanılmaz derecede güzel görünüyorsun” dedi.