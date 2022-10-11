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  4. Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn deri takımıyla gündem oldu! Fermuarını açıp eteğini kalçasından sıyırdı

Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn deri takımıyla gündem oldu! Fermuarını açıp eteğini kalçasından sıyırdı

11.10.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada ‘Barbi’ lakabıyla tanınan fenomen isim Apollonia Llewellyn Instagram takipçileriyle yeniden cesur bir fotoğrafını paylaştı. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan fenomen isim dünyanın pek çok noktasından yaklaşık yarım milyon takipçiye sahip. Cesur paylaşımları sayesinde kısa sürede fenomen olmayı başaran Llewellyn bu kez de kahverengi deri takımıyla takipçilerini selamladı.

Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn yaz tatili boyunca popüler turistik lokasyonlardan yaptığı mayo ve bikinili paylaşımları sayesinde Instagram’ın sınırlarınız zorlamayı başarmıştı. Instagram’dan yaptığı seksi paylaşımlarıyla sık sık hayranlarını suskun bırakan Apollonia Llewellyn bu kez deri takımıyla nefesleri kesmeyi başardı.

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SOSYAL MEDYADAN İLTİFAT YAĞDI

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Sosyal medyanın sevilen isimlerinden biri olarak kabul edilen Apollonia Llewelly göbeğini açıkta bırakan uzun kollu bir bluz ve onunla uyumlı bir deri eteğiyle yaptığı kombinle sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı. Manchester kentinde çekilen gönderisine fenomen isim, “En kötüsü” notunu ekledi.

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği Llewellyn’in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı. Sosyal medya kullanıcıları fenomen ismin gönderisinde güzelliğini öven yorumlarda birleşti. Bir sosyal medya kullanıcısı fenomen isme, “En kötüsü bile her zaman en iyisi” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “İnanılmaz derecede güzel görünüyorsun” dedi.

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APOLLONIA LLEWELLY'İN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI...

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Apollonia Llewellyn
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