Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Bunu hep yapıyor! Sosyal medya fenomeni bu kez yanına 79 yaşında bir kadını alarak tribünün ortasında pantolonunu indirdi

Bunu hep yapıyor! Sosyal medya fenomeni bu kez yanına 79 yaşında bir kadını alarak tribünün ortasında pantolonunu indirdi

11.10.2022 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Coyote Cutee, taraftarı olduğu İtalyan kulübü Bari’nin maçlarında tribündeyken pantolonunu indirdiği ve iç çamaşırını göstererek tezahürat yapmasıyla ünlenmişti. Serie B kulübü Bari'nin oynadığı son maçta da rutinini bozmayan Cutee, pantolonunu indirdi. Ancak fenomen isme bu kez 79 yaşındaki bir başka taraftar da eşlik etti. Ortaya çıkan eğlenceli görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Bunu hep yapıyor! Sosyal medya fenomeni bu kez yanına 79 yaşında bir kadını alarak tribünün ortasında pantolonunu indirdi

İtalya’da yaşayan 22 yaşındaki sosyal medya fenomeni Coyoto Cutee, taraftarı olduğu Bari takımının maçlarında soyunmasıyla tanındı. Sezon boyunca maçlarda kıyafetlerini çıkarttığı için hakkında soruşturma başlatılan fenomen isim Venezia deplasmanında Bari’ni rakibini 2-1 yendiği maçta yeniden soyunmaya karar verdi. Bu kez Cutee yalnız değildi. Fenomen isme taraftarların arasında duran 79 yaşındaki bir kadın da katıldı.

Böyle sevinç görülmedi! Rakibini yenince bluzunu kaldırdı, göğüslerini seyirciye gösterdiBöyle sevinç görülmedi! Rakibini yenince bluzunu kaldırdı, göğüslerini seyirciye gösterdi

“ONA VE RUHA HAYRANIM”

2

79 yaşındaki taraftarla çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Cutee gönderisine, “Onun adı Adriana. Kendisi 79 yaşında fantastik bir kadın. Ön yargısız ve büyük bir yaşama arzusuna sahip. Doğum günü hediyesi olarak benimle birlikte fotoğraf çektirmek istedi. Ona hayır diyemedim. Hareketlerimden dolayı bana hayran olduğunu itiraf etti. Asıl ben ona ve ruha hayran kaldım. 79 yıla ulaştığımızda kim bilir biz nasıl olacağız” notunu ekledi.

KAPAK YENİ

Başkasının bahçesine girdi! Pantolonunu çıkartıp soyunurken ev sahibi yakaladıBaşkasının bahçesine girdi! Pantolonunu çıkartıp soyunurken ev sahibi yakaladı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Olay paylaşım! Fermuarını açıp eteğini kalçasından sıyırdıOlay paylaşım! Fermuarını açıp eteğini kalçasından sıyırdı
İç çamaşırıyla nasihat verdi! “Ona nazik davranın”İç çamaşırıyla nasihat verdi! “Ona nazik davranın”
‘Hamile’ adamı görmek için paraya kıyıyorlar! Kazancı şaşırttı‘Hamile’ adamı görmek için paraya kıyıyorlar! Kazancı şaşırttı
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya İtalya futbol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

‘Felaket habercisi’ denilmişti! İkinci kez ortaya çıkınca...

‘Felaket habercisi’ denilmişti! İkinci kez ortaya çıkınca...

Genç kadının vajinasından çıkanlar şoke etti! Tam 88 parça...

Genç kadının vajinasından çıkanlar şoke etti! Tam 88 parça...

Trend alarmı: Vajina beşiği! Kasıklarının bir kısmını örtünce...

Trend alarmı: Vajina beşiği! Kasıklarının bir kısmını örtünce...

İç çamaşırlı pozuyla manzarayı gölgede bıraktı

İç çamaşırlı pozuyla manzarayı gölgede bıraktı

İlginizi Çekebilir

Kendisi küçük, etkisi kocaman! Her gün bir avuç tüketin

Kendisi küçük, etkisi kocaman! Her gün bir avuç tüketin

Bu hafta yıldız gibi parlayacaksınız! Kendinizi şımartın

Bu hafta yıldız gibi parlayacaksınız! Kendinizi şımartın

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Kanser olmak istemiyorsanız bunları asla yememelisiniz

Kanser olmak istemiyorsanız bunları asla yememelisiniz

Jakuzide balayı keyfi yapıyorlardı! Odadaki kamerayı görünce...

Jakuzide balayı keyfi yapıyorlardı! Odadaki kamerayı görünce...

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.