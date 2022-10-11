Bunu hep yapıyor! Sosyal medya fenomeni bu kez yanına 79 yaşında bir kadını alarak tribünün ortasında pantolonunu indirdi

İtalya’da yaşayan 22 yaşındaki sosyal medya fenomeni Coyoto Cutee, taraftarı olduğu Bari takımının maçlarında soyunmasıyla tanındı. Sezon boyunca maçlarda kıyafetlerini çıkarttığı için hakkında soruşturma başlatılan fenomen isim Venezia deplasmanında Bari’ni rakibini 2-1 yendiği maçta yeniden soyunmaya karar verdi. Bu kez Cutee yalnız değildi. Fenomen isme taraftarların arasında duran 79 yaşındaki bir kadın da katıldı.

“ONA VE RUHA HAYRANIM”

79 yaşındaki taraftarla çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Cutee gönderisine, “Onun adı Adriana. Kendisi 79 yaşında fantastik bir kadın. Ön yargısız ve büyük bir yaşama arzusuna sahip. Doğum günü hediyesi olarak benimle birlikte fotoğraf çektirmek istedi. Ona hayır diyemedim. Hareketlerimden dolayı bana hayran olduğunu itiraf etti. Asıl ben ona ve ruha hayran kaldım. 79 yıla ulaştığımızda kim bilir biz nasıl olacağız” notunu ekledi.



