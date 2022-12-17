Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn’in milyonlarca takipçisi olan hesabı hacklendi! Yetişkin film videosu paylaşılınca...

Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn artık erişimi bulunmadığı 5.4 milyon takipçili Facebook hesabının hacklendiğini duyurdu. Hesabından yetişkin film sahnelerinin paylaşılması üzerine kariyeri için endişelendiğini dile getiren Llewellyn şimdi sıfırdan yeni bir hesap açmak zorunda kaldığını ve hesabını hackleyenleri bulmak istediğini söyledi.

“10 YIL BOYUNCA ÇOK ÇALIŞTIM”

Yorkshire’de yaşayan 23 yaşındaki sosyal medya fenomeni Llewellyn yaşadığı durumun kendisinde hayal kırıklığı ve endişe yarattığını itiraf etti. 10 yıl boyunca emek vererek 5.4 milyon takipçiye ulaştırdığı hesabına erişemediğini belirten Llewellyn, “Bu temel işinizi kaybetmek gibi bir şey. Orada tüm işbirliklerim sona erdi. 10 yıl boyunca çok çalıştım. Şimdi her şeyin boşa gittiğini hissediyorum. Onu geri almaya çalışıyorum ama bu kolay olmayacak” dedi.

Hesabıyla alakalı olarak Facebook ile iletişime geçmeye çalıştığını söyleyen Llewellyn, “Yetişkin film sahnelerini benim paylaştığımı düşünüyorlar. Bu gerçekten çok üçük düşürücü. Acil konularda yardımcı olacak bir kişi olmalı. Şu anda hiçbir cevap alamıyorum. Bu aynı yerde dönüp durmak gibi” diye konuştu.