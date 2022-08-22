Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn sosyal medyada olay oldu! Metalik rengi bikinisiyle poz verdi

Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla sosyal medyada gündem olmayı başardı. Fenomen isim seksi enstantaneleri paylaştığı sosyal medya platformunda 460.000 hayrandan oluşan büyük bir takipçi kitlesine sahip. İspanya’nın popüler tatil lokasyonu İbiza’da metalik bikinisiyle çekilen bir pozunu paylaşan Apollonia Llewellyn duşun altında serinlediği anları yayınladı.
YORUM YAĞMURUNA TUTULDU
Duşun altında verdiği pozun sonrasında bir salıncağa oturan fenomen isim bu kez de metalik renkli bikinisini beyaz bir plaj pantolonuyla kombinledi.
Apollonia Llewellyn’in İbiza tatilinden paylaştığı serisi sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Fenomen ismin gönderisi 5.500’den fazla beğeni ve yüzlerce yorum topladı. Bir sosyal medya kullanıcı fenomen ismin gönderisine “İnanılmaz görünüyorsun” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Güzel ve seksi” yorumuyla fenomen isme iltifa etti.
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