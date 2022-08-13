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Sosyal medya fenomeni Ashley Vee, transparan tulumuyla sosyal medyayı salladı! Beğeni butonu çöktü

13.08.2022 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada fenomeni Ashley Vee, Instagram’dan yaptığı bir paylaşımda transparan tulumunun içinden poz verdi. Sosyal medyada 1.4 milyon takipçisi bulunan fenomen ismin gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Kaliforniyalı sosyal medya fenomeni Ashley Vee, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyerek takipçilerinden tam not almayı başardı. 1.4 milyon takipçisine transparan tulumunun içinde poz veren Vee, “Merhaba bebek, nereye gidiyoruz?” notunu ekledi.

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Fenomen ismin gönderisi takipçileri tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Vee’in kendisini gibi fenomen arkadaşı Jessica Sunok gönderiye “Evlen benimle” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya fenomeni Moon Goddness ise gönderiye “Aman Allah’ım” yorumunu gönderdi.
Sosyal medya fenomeni Ashley Vee’in gönderisi binlerce beğeniye ve yoruma ulaştı.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Instagram fenomen
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