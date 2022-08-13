Sosyal medya fenomeni Ashley Vee, transparan tulumuyla sosyal medyayı salladı! Beğeni butonu çöktü

Kaliforniyalı sosyal medya fenomeni Ashley Vee, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyerek takipçilerinden tam not almayı başardı. 1.4 milyon takipçisine transparan tulumunun içinde poz veren Vee, “Merhaba bebek, nereye gidiyoruz?” notunu ekledi.

Fenomen ismin gönderisi takipçileri tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Vee’in kendisini gibi fenomen arkadaşı Jessica Sunok gönderiye “Evlen benimle” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya fenomeni Moon Goddness ise gönderiye “Aman Allah’ım” yorumunu gönderdi.