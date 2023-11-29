Sosyal medya fenomeni Julia Sandoval, Instagram kurallarına kafa tuttu! Üzerini çıkartıp göğüslerini gösterdiği pozu olay oldu

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Julia Sandoval cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Son dönemde sosyal medya hesaplarıyla arasında koyduğu mesafeyi esneten fenomen isim hayranlarıyla hasret gidermek istercesine cesur pozlarını peşi sıra gönderdi.
HAYRANLARININ BEĞENİSİNİ TOPLADI
Beyaz bluz ve etek takımıyla kamera karşısına geçen fenomen isim ilk olarak bluzunu çıkartarak elindeki kitapla kapatmaya çalıştı. O pozuna "Güven pahalı bir kıyafet değildir" notunu ekleyen fenomen isim daha sonrasında üstünü tamamen çıkartarak ayna karşısına geçti.
Ayna karşısındaki yansımasıyla hayranlarının beğenisini toplayan Sandoval gönderisine, "Güven, kim olduğunu bilmektir. Güven kendine güvenmektir.Güven kendini dinlemektir. Güven, istemediğin şeyleri bile yapmaktır. Güven doğru insanları seçmektir. Güven onları bırakabilmekti. Güven, kendi hakkındaki görüşlerine başkalarının fikirlerinden daha fazla değer vermektir. Güven dürüst olmaktır. Güven zayıflıktır. Güven; değerini bilmek ve kaybedeceğin veya kazanacağın ne olursa olsun öyle davranmaktır" notunu paylaştı.
Fenomen ismin paylaşımı hayranlarının beğenisini toplarken kısa sürede binlerce yoruma da ulaştı. Hayranlarının adeta beğeni butonunu çökerttiği paylaşımında sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Sandoval'ın güzelliğini öven yorumlarda birleşti.