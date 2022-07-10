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  4. Sosyal medya fenomeni Kelly Kay, küçük bikisiniyle sere serpe kumlara uzandı! Tatil pozlarına yorum yağdı

Sosyal medya fenomeni Kelly Kay, küçük bikisiniyle sere serpe kumlara uzandı! Tatil pozlarına yorum yağdı

10.07.2022 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020 yılında Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi SuperBowl'a çıplak bir şekilde girmeye çalışarak güvenlik güçleri tarafından engellenen sosyal medya fenomeni Kelly Kay, Instagram’da bir dizi tatil fotoğrafını paylaştı. Güzel ismin paylaşımları kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti.

Sosyal medyada 762 bin takipçisi bulunan Kelly Kay, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyerek takipçilerinin beğenisini kazanmayı başardı. Yakın arkadaşı Mia Malkova ile Bahamalar’da tatil yaparak yaz sezonunu açan Kay, ardından ise Amerika Birleşik Devletleri’nin Gatlinburg eyaletinde dağ evi konseptinde bir tatile başlamıştı. Bahamalar’daki tatilinden anları unutamayan Kay, son olarak siyah bikinisiyle denizden çıktığı anları ve kumsalda tatilin tadını çıkarttığı anları paylaştı.

SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ YAĞDI

Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medya kullanıcıların büyük bir kısmı fenomen ismin güzelliğini öven yorumlarda birleşti.
Siyah mayosu ve beyaz tişörtüyle Bahamalar’daki tatilinin tadını çıkartan Kay gönderisine, “Bu fotoğraflar benim favorim” notunu ekledi.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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