Sosyal medya fenomeni Kelly Kay, küçük bikisiniyle sere serpe kumlara uzandı! Tatil pozlarına yorum yağdı

Sosyal medyada 762 bin takipçisi bulunan Kelly Kay, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyerek takipçilerinin beğenisini kazanmayı başardı. Yakın arkadaşı Mia Malkova ile Bahamalar’da tatil yaparak yaz sezonunu açan Kay, ardından ise Amerika Birleşik Devletleri’nin Gatlinburg eyaletinde dağ evi konseptinde bir tatile başlamıştı. Bahamalar’daki tatilinden anları unutamayan Kay, son olarak siyah bikinisiyle denizden çıktığı anları ve kumsalda tatilin tadını çıkarttığı anları paylaştı.