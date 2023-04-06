Sosyal medya fenomeni kendisini övmeye doyamadı! “O kadar mükemmelim ki... İnsanlar plastik bir seks bebeği olduğumu düşünüyor”

Kolombiyalı sosyal medya fenomeni Carolina Gomez, Instagram’da yaptığı paylaşımların ardından kullanıcılarının güzelliğini kusursuz ancak yapay bulduğunu ifade eden pek çok olumsuz yorum almasının üzerine adeta ateş püskürdü. Görünümünün fabrikadan çıkan bir seks bebeğini anımsattığını söyleyen yorumlara tepki gösteren Gomez, ameliyatla değişmediğini göstermek için çocukluk fotoğrafını paylaştı.

“BUNU BEBEKLİĞİMDEN BERİ YAPIYOR OLMALIYIM”

Kendisi gibi sosyal medya fenomeni olan Yeferson Cossio ile ilişkisini açıkladıktan sonra yorumların daha da sertleşmesi üzerine duruma tepki gösteren Gomez çocukluk fotoğrafını paylaştı. Gomez çocukluk fotoğrafını paylaştığı gönderisine, “O kadar mükemmelim ki... İnsanlar plastik bir seks bebeği olduğumu düşünüyor. Diğer insanların söylediğine göre saçımı boyadım ve bir sürü estetik yaptırdım. Fotoğraflardan da görebileceğiniz gibi bunu bebekliğimden beri yapıyor olmalıyım” notunu ekledi.