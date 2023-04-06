Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Sosyal medya fenomeni kendisini övmeye doyamadı! “O kadar mükemmelim ki... İnsanlar plastik bir seks bebeği olduğumu düşünüyor”

Sosyal medya fenomeni kendisini övmeye doyamadı! “O kadar mükemmelim ki... İnsanlar plastik bir seks bebeği olduğumu düşünüyor”

06.04.2023 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kolombiyalı sosyal medya fenomeni Carolina Gomez 600 bini aşkın Instagram takipçisiyle dünya genelinde tanınan bir fenomen. Sosyal medyadan kendisine yönelik olarak estetik yorumlarına sert tepki gösteren fenomen isim kusursuz güzelliğinin tamamen doğal olduğunu söyleyerek kendisini övdüğü bir paylaşım yaptı.

Kolombiyalı sosyal medya fenomeni Carolina Gomez, Instagram’da yaptığı paylaşımların ardından kullanıcılarının güzelliğini kusursuz ancak yapay bulduğunu ifade eden pek çok olumsuz yorum almasının üzerine adeta ateş püskürdü. Görünümünün fabrikadan çıkan bir seks bebeğini anımsattığını söyleyen yorumlara tepki gösteren Gomez, ameliyatla değişmediğini göstermek için çocukluk fotoğrafını paylaştı.

“BUNU BEBEKLİĞİMDEN BERİ YAPIYOR OLMALIYIM”

çocukluk1

Kendisi gibi sosyal medya fenomeni olan Yeferson Cossio ile ilişkisini açıkladıktan sonra yorumların daha da sertleşmesi üzerine duruma tepki gösteren Gomez çocukluk fotoğrafını paylaştı. Gomez çocukluk fotoğrafını paylaştığı gönderisine, “O kadar mükemmelim ki... İnsanlar plastik bir seks bebeği olduğumu düşünüyor. Diğer insanların söylediğine göre saçımı boyadım ve bir sürü estetik yaptırdım. Fotoğraflardan da görebileceğiniz gibi bunu bebekliğimden beri yapıyor olmalıyım” notunu ekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Kolombiya fenomen

En Çok Okunan Trend Haberler

Denizin ortasında cinsel ilişkiye girdiler! Saniye saniye ifşa edildiler

Denizin ortasında cinsel ilişkiye girdiler! Saniye saniye ifşa edildiler

Tanga iç çamaşırıyla kayalara tırmandı! Kimse onu durduramadı

Tanga iç çamaşırıyla kayalara tırmandı! Kimse onu durduramadı

Akılalmaz görüntüler! Kızının cansız bedeninin üzerinden böyle atladı

Akılalmaz görüntüler! Kızının cansız bedeninin üzerinden böyle atladı

Tüm kamyon şoförlerini unutun! Müstehcen pozlarıyla...

Tüm kamyon şoförlerini unutun! Müstehcen pozlarıyla...

İlginizi Çekebilir

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

"Fenerbahçe ve Kılıçdaroğlu’nun..." Astrolog Rezzan Kiraz'ın tahminine gündem olan yanıt

"Fenerbahçe ve Kılıçdaroğlu’nun..." Astrolog Rezzan Kiraz'ın tahminine gündem olan yanıt

Termos, çadır, kamp sandalyesi... Kamp ekipmanlarında indirim

Termos, çadır, kamp sandalyesi... Kamp ekipmanlarında indirim

O görüntüler çok kızdırdı! "RTÜK buna nasıl müsaade ediyor?"

O görüntüler çok kızdırdı! "RTÜK buna nasıl müsaade ediyor?"

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.