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Sosyal medya fenomeni Laura Fernandaco, mayo tercihiyle kafaları karıştırdı! “Nereden başlıyor, nerede bitiyor?”

03.08.2022 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Amerikalı sosyal medya fenomeni Laura Fernandaco, tatilinden yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı. Siyah bir mayokini terich eden ve şezlongun üzerinde oturarak poz veren Fernandaco’nun paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

Amerikalı sosyal medya fenomeni Laura Fernandaco, 19.6 bin takipçisiyle yaz tatilinde çekilen pozlarını paylaştı. Miami’de tatil yapan fenomen ismin siyah mayokinili pozları sosyal medya takipçilerinin kafasını karıştırdı.

YORUM YAĞDI

Ünlü ismin dekoltesine anlam veremeyen kullanıcıların bir kısmı, “Nereden başlıyor, nerede bitiyor? Hiç anlamadım” yorumunu yaptı. Diğer kullanıcılar ise fenomen ismin güzelliğini öven yorumlarda birleşti.
Göğüs dekolteli ve boyundan bağlamalı mayokinisini altın rengi bir kolyeyle tamamlayan Fernandaco, gönderisine “Seni gösterdi” notunu ekledi ve siyah bir kalp emojisi koydu.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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