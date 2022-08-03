Sosyal medya fenomeni Laura Fernandaco, mayo tercihiyle kafaları karıştırdı! “Nereden başlıyor, nerede bitiyor?”

Amerikalı sosyal medya fenomeni Laura Fernandaco, 19.6 bin takipçisiyle yaz tatilinde çekilen pozlarını paylaştı. Miami’de tatil yapan fenomen ismin siyah mayokinili pozları sosyal medya takipçilerinin kafasını karıştırdı.
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Ünlü ismin dekoltesine anlam veremeyen kullanıcıların bir kısmı, “Nereden başlıyor, nerede bitiyor? Hiç anlamadım” yorumunu yaptı. Diğer kullanıcılar ise fenomen ismin güzelliğini öven yorumlarda birleşti.
Göğüs dekolteli ve boyundan bağlamalı mayokinisini altın rengi bir kolyeyle tamamlayan Fernandaco, gönderisine “Seni gösterdi” notunu ekledi ve siyah bir kalp emojisi koydu.
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