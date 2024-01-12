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    4. Sosyal medya fenomeni Lele Pons canlı yayında zor anlar yaşadı! Poz vermek isterken martıların azizliğine uğradı... Bir anda bikinisinin ipi çözüldü

    Sosyal medya fenomeni Lele Pons canlı yayında zor anlar yaşadı! Poz vermek isterken martıların azizliğine uğradı... Bir anda bikinisinin ipi çözüldü

    12.01.2024 10:13 | Son Güncelleme:
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    Venezüellalı sosyal medya fenomeni Lele Pons bir plajda poz vermeye çalıştığı anlarda hiç beklemediği bir hamleyle karşılaştı. Martı sürüsünün ortasında kalan genç kadın bir anda hayvanlardan birinin kendisine yaklaşarak bikini ipinin üstünü çözmesi üzerine şaşkınlığını gizleyemedi. Bikini üstü çıkan kadın elleriyle kapatarak son anda göğüslerinin gözükmesine engel oldu.

    "Yıldızlarla Dans Etmek" yarışmasıyla popülerliğe kavuşan sosyal medya fenomeni Lele Pons başına gelen ilginç bir olayı Instagram hesabından paylaşarak dikkatleri üzerine çekti. Fenomen isim plajda poz verdiği anlarda bir martının bikini üstünün iplerini çözmesiyle bir anda şaşkına döndü. Fenomen isim göğüslerini elleriyle kapatarak dekolte vermesini önledi.

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    Jam Press'e göre iki gün içinde 18 milyon izlenme sayısına ulaşan söz konusu görüntüler, fenomenin bir plajda ışıltılı bikini üstü ve kot şortla poz vermesiyle başlıyor. Arka planda ise kanat çırparak dönen martılar yer alıyor.

    Fenomen ismin başının üzerinde uçan martılardan biri genç kadının bikini üstüne hamle yaparak onu çözdüğünde ise sosyal medya kullanıcıları dahi duruma inanamadı. Milyonlarca izlenmeye ulaşan görüntüler kısa sürede binlerce beğeniye ulaştı.

    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu nasıl oldu?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Miami'deki kuşlar farklı yaratılmış." yorumunu yaptı.

    Bazı sosyal medya kullanıcıları ise görüntülerin sahte olduğunu iddia ederek kurgulandığını söyledi. Bir sosyal medya kullanıcısı görüntülere "İnsanlar nasıl bunun doğru olduğunu düşünebilir? Gerçekten inanamıyorum" notunu ekledi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya fenomen martı
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