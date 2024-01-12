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    4. Sosyal medyada fenomeninin yıkanmamış iç çamaşırını kokladı... Bir de bunun için para ödedi

    Sosyal medyada fenomeninin yıkanmamış iç çamaşırını kokladı... Bir de bunun için para ödedi

    12.01.2024 09:53 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde fenomenin yıkanmamış iç çamaşırını koklayan bir adam dikkatleri çekti. Fenomen isim takipçilerinin iç çamaşırını koklamak için kendisine para ödediğini söylerken genç adama, "İsterken bu sende kalabilir" dedi. O anlar sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

    Twitch'te müstehcen içerikler sunarak kısa sürede hayranlarının beğenisini toplamayı başaran Supcaitlin, kendisi gibi fenomen olan Dilly ile kamera karşısına çekti.


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    Sonunda bu da oldu! Sosyal medyada fenomeninin yıkanmamış iç çamaşırını kokladı... Bir de bunun için para ödedi

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde fenomenin yıkanmamış iç çamaşırını koklayan bir adam dikkatleri çekti. Fenomen isim takipçilerinin iç çamaşırını koklamak için kendisine para ödediğini söylerken genç adama, "İsterken bu sende kalabilir" dedi.

    Hayranları için bir araya gelen ikili ilginç bir içeriğe imza attı. Supcaitlin, Dilly'e koklaması için kullanılmış iç çamaşırını verdi. İç çamaşırını kokladıktan sonra kameraya dönerek gülümseyen Dilly ise şeker gibi koktuğunu söyledi.

    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü duruma tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu o kadar küçük düşürücü ki buna inanamıyorum bile" yorumunu ekledi.

    Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten bunu yaptınız mı?" yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Twitch iç çamaşırı
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