Sosyal medyadan yardım isteyince gündem oldu! “Göğüslerim o kadar büyük ki nefes alamıyorum”

Sanat galerisi küratörü Araba Banson, göğüslerinin kendisini çok fazla yorduğundan söz ederek sık sık nefes alma konusunda zorlandığını ve korkunç bir sırt ağrısı çektiğini dile getirdi. Göğüslerinin büyüklüğünden dolayı çevresindeki birçok şeye çarptığını dile getiren Banson, göğüslerinin büyümeyi bırakmadığını için estetik operasyon yaptırmaya karar verdi. Estetik ameliyatı için 15 bin sterline ihtiyacı olduğunu ifade eden Banson, sosyal medyadan destek istedi. Sosyal medyadan "Göğüslerim o kadar büyük ki nefes alamıyorum" diye seslenen Banson, günlük hayatında yaşadığı zorluklardan söz etti.

YARDIM İSTEDİ

Göğüslerinin devamlı olarak büyüdüğünü ve yeni sütyenler için çok fazla para harcaması gerektiğini anlatan Banson, “Ağrılı kızarıklıklar ve lekelerle mücadele ediyorum. Bazen göğüs kafesimi ezdiği için nefes alma konusunda zorlanıyorum. Her zaman büyük göğüslerim yoktu. 19 yaşında birden büyümeye başladı” dedi.

Kilosu nedeniyle doktorların estetik operasyona uzak durduğunu açıklayan Banson, “Kilomdan dolayı bunu dikkate alamayacaklarını söylediler. Bu yüzden kilo vermeye başladım. Ancak ben ne kadar uğraşırsam uğraşayım göğüslerim büyümeye devam ediyor ve doktorlara bu durumu kiloyla bağdaştırdığı için anlatamıyorum” diye konuştu.