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    4. Sosyal medyadan yüz binlerce lira kazanıyor! Ancak büyük bir sır saklıyor... Sadece dikkatli bakanlar fark edebiliyor

    Sosyal medyadan yüz binlerce lira kazanıyor! Ancak büyük bir sır saklıyor... Sadece dikkatli bakanlar fark edebiliyor

    03.11.2023 10:38 | Son Güncelleme:
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    İspanya'nın Barselona şehrinden sosyal medya fneomeni Aitana Lopez, cesur pozları sayesinde Instagram'da 90 bini aşkın takipçiye sahip. Sosyal medya aracılığıyla internetten ayda 3.5 bin sterlin ( yaklaşık 121 bin 215 TL) kazanıyor. Ancak insanlar baktıklarında Lopez'in gerçek olmadığının farkında değiller. Fenomen isim aslında yapay zekayla oluşturulan bir karakter.

    İspanya'nın Barselona şehrinden Aitana Lopez, video oyunları ve fitness paylaşımlarının yanında sosyal medyada beğeni topluyor. Instagram'da 90 bini aşkın takipçisi bulunan Lopez, ayda 3.5 bin sterlin (yaklaşık 121 bin 215 TL) kazanıyor.

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    Lopez ilk başta sosyal medyadan para kazanan sıradan bir fenomen gibi gözükse de onun durumu bir hayli farklı. Lopez'in yapay zekanın bir ürünü olduğu sosyal medyadaki biyografisinde 'aimodel' yazmasına rağmen pek çok kişi bu detayı atlıyor.

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    Yapay zeka fenomeni olarak kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının beğenisini toplamayı başaran Lopez, binlerce beğeni ve yorum topluyor. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Lopez'in güzelliğini öven yorumlarda adeta birleşti.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya yapay zeka

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