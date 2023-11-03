Sosyal medyadan yüz binlerce lira kazanıyor! Ancak büyük bir sır saklıyor... Sadece dikkatli bakanlar fark edebiliyor

İspanya'nın Barselona şehrinden Aitana Lopez, video oyunları ve fitness paylaşımlarının yanında sosyal medyada beğeni topluyor. Instagram'da 90 bini aşkın takipçisi bulunan Lopez, ayda 3.5 bin sterlin (yaklaşık 121 bin 215 TL) kazanıyor.

Lopez ilk başta sosyal medyadan para kazanan sıradan bir fenomen gibi gözükse de onun durumu bir hayli farklı. Lopez'in yapay zekanın bir ürünü olduğu sosyal medyadaki biyografisinde 'aimodel' yazmasına rağmen pek çok kişi bu detayı atlıyor.

Yapay zeka fenomeni olarak kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının beğenisini toplamayı başaran Lopez, binlerce beğeni ve yorum topluyor. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Lopez'in güzelliğini öven yorumlarda adeta birleşti.



