MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Süper Baba'nın Alim'i Eray Demirkol bakın şimdi ne yapıyor? Efsane dizi ile yıldızı parlamıştı...

Süper Baba'nın Alim'i Eray Demirkol bakın şimdi ne yapıyor? Efsane dizi ile yıldızı parlamıştı...

25.08.2021 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

90’ların unutulmaz dizisi “Süper Baba”yla hayatımıza giren ve dizide 'Alim' karakterini canlandıran Eray Demirkol'un şimdilerde ne yaptığı merak konusuydu. Başarılı oyuncu, 12 senedir ekrandan uzakta bir hayat sürüyor. Ailesiyle mutlu pozlarını sosyal medyada paylaşan ismin oğluyla olan fotoğrafı ise efsane dizinin takipçilerini duygulandırdı. Bakın Süper Baba'nın Alim'i Eray Demirkol şimdi ne yapıyor...

“Süper Baba” dizisinde 'Alim' karakterini canlandıran Eray Demirkol'un son hali ve ne yaptığı merak ediliyordu. Başarılı ismin yıldızı Süper Baba sonrası parlamıştı. Demirkol, Süper Baba sonrası pek çok dizide de yer almıştı.

SÜPER BABA DİZİSİNİN ALİM'İ ŞİMDİ NE YAPIYOR?

90'ların sevilen dizilerinden “Süper Baba” dizisi bir neslin unutulmaz dizilerinin arasında yer alıyor. 1993 senesinde çekimleri başlayan dizi yayınlandığı döneminde reyting rekorları kırmıştı.

'SÜPER BABA' DİZİSİ İLE HAYATI DEĞİŞTİ

'SÜPER BABA' DİZİSİ İLE HAYATI DEĞİŞTİ
Sevilen dizide Alim karakterini canlandıran Eray Demirkol, ilk TV tecrübesini henüz 12 yaşında yaşamıştı. Aziz Nesin Sahnesi’nde tiyatro eğitimi alan başarılı ismin hayatı 'Süper Baba' dizisi ile değişti.
Jülide Kural, Şevket Altuğ, Sümer Tilmaç, İsmet Ay, Sevinç Erbulak, Şevval Sam gibi güçlü bir kadroya sahip olan dizide yer alan Demirkol, o dönemde şöhret kavramının şimdiki gibi olmadığını ve set sonrası hayatlarına normal devam edebildiklerini anlatmıştı.
Başarılı oyuncu, Kınalı Kuzular, Ekmek Teknesi, Deli Yürek ve Zıkkımın Kökü gibi dizilerde de rol almıştı.
Şimdilerde dizi film ve sinema filmlerinde rol almaya devam eden 39 yaşındaki isim, Okyanus Koleji'nde tiyatro ve drama öğretmenliği de yapmaktadır.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca, "Tek bir ilimiz var" diyerek duyurdu

Bakan Koca, "Tek bir ilimiz var" diyerek duyurdu

Nikah memurunun sorusunu duyar duymaz öyle bir şey yaptı ki...

Nikah memurunun sorusunu duyar duymaz öyle bir şey yaptı ki...

Didem Arslan Yılmaz Kürtçe konuşan konuğu yayından aldı

Didem Arslan Yılmaz Kürtçe konuşan konuğu yayından aldı

Korkunç! Ocakta ısıttığı suyu bakın ne yaptı

Korkunç! Ocakta ısıttığı suyu bakın ne yaptı

Ünlü şarkıcı evinde ölü bulundu!

Ünlü şarkıcı evinde ölü bulundu!

3.5 milyon kişi başvuru yaptı! Son hafta

3.5 milyon kişi başvuru yaptı! Son hafta

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Herkes oğlunu biliyor! İşte Safiye Soyman'ın gözden uzakta büyüyen kızı...

Herkes oğlunu biliyor! İşte Safiye Soyman'ın gözden uzakta büyüyen kızı...

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

MasterChef'te kavun ve peyniri birleştirdi ana kadroya girdi! "Kaşık atabilirdik"

MasterChef'te kavun ve peyniri birleştirdi ana kadroya girdi! "Kaşık atabilirdik"

Ailesiyle ABD'ye gidecekti! Mahsun Kırmızıgül ve kızından üzen haber

Ailesiyle ABD'ye gidecekti! Mahsun Kırmızıgül ve kızından üzen haber

Baba-kız kavgaya karıştı! Herkes Tuncer'in 40 kilo veren kızını merak etti

Baba-kız kavgaya karıştı! Herkes Tuncer'in 40 kilo veren kızını merak etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.