Süper Baba'nın Alim'i Eray Demirkol bakın şimdi ne yapıyor? Efsane dizi ile yıldızı parlamıştı...

“Süper Baba” dizisinde 'Alim' karakterini canlandıran Eray Demirkol'un son hali ve ne yaptığı merak ediliyordu. Başarılı ismin yıldızı Süper Baba sonrası parlamıştı. Demirkol, Süper Baba sonrası pek çok dizide de yer almıştı.

SÜPER BABA DİZİSİNİN ALİM'İ ŞİMDİ NE YAPIYOR?

90'ların sevilen dizilerinden “Süper Baba” dizisi bir neslin unutulmaz dizilerinin arasında yer alıyor. 1993 senesinde çekimleri başlayan dizi yayınlandığı döneminde reyting rekorları kırmıştı.

'SÜPER BABA' DİZİSİ İLE HAYATI DEĞİŞTİ Sevilen dizide Alim karakterini canlandıran Eray Demirkol, ilk TV tecrübesini henüz 12 yaşında yaşamıştı. Aziz Nesin Sahnesi’nde tiyatro eğitimi alan başarılı ismin hayatı 'Süper Baba' dizisi ile değişti.

Jülide Kural, Şevket Altuğ, Sümer Tilmaç, İsmet Ay, Sevinç Erbulak, Şevval Sam gibi güçlü bir kadroya sahip olan dizide yer alan Demirkol, o dönemde şöhret kavramının şimdiki gibi olmadığını ve set sonrası hayatlarına normal devam edebildiklerini anlatmıştı.

Başarılı oyuncu, Kınalı Kuzular, Ekmek Teknesi, Deli Yürek ve Zıkkımın Kökü gibi dizilerde de rol almıştı.