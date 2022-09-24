Süper Baba'nın Fiko'su Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali sevenlerini şaşırttı

ATV'de 1993-1997 yılları arasında yayınlanan Süper Baba dizisinde Fikret Aksu karakterini canlandıran Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı. Efsane dizi Süper Baba'da Şevval Sam, Bennu Yıldırımlar, Sümer Tilmaç ve Jülide Kural gibi isimlerle başrolü paylaşan ünlü oyuncu Şevket Altuğ'un son halini görenler şaştı kaldı.

'Aile Şerefi', 'Hababam Sınıfı', 'Gülen Gözler' ve 'Tokatçı' gibi 20'nin üzerinde sinema filminde rol alan Şevket Altuğ Datça'da bir berberde tıraş olduğu anlar görenleri şaşırttı.

