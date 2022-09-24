Süper Baba'nın Fiko'su Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali sevenlerini şaşırttı

ATV'de 1993-1997 yılları arasında yayınlanan Süper Baba dizisinde Fikret Aksu karakterini canlandıran Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı. Efsane dizi Süper Baba'da Şevval Sam, Bennu Yıldırımlar, Sümer Tilmaç ve Jülide Kural gibi isimlerle başrolü paylaşan ünlü oyuncu Şevket Altuğ'un son halini görenler şaştı kaldı.
ŞEVKET ALTUĞ'UN SON HALİ GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI!
2002'de ekrana gelen son projesi sonrası seneler sonra ilk kez görüntülendi.
'Aile Şerefi', 'Hababam Sınıfı', 'Gülen Gözler' ve 'Tokatçı' gibi 20'nin üzerinde sinema filminde rol alan Şevket Altuğ Datça'da bir berberde tıraş olduğu anlar görenleri şaşırttı.
Usta oyuncunun fotoğrafları kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı.
ŞEVKET ALTUĞ KİMDİR?
Şevket Altuğ 13 Mart 1943 yılında Balıkesir'in Bandırma ilçesinde dünyaya geldi. Aslen Trabzon, Sürmenelidir.
Şevket Altuğ, Perihan Kutman ile başrolleri paylaştığı Şakir karakteriyle tanınsa da asıl çıkışını Süper Baba dizisiyle yapmıştır.
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