İstanbul Galataport'ta gerçekleştirilen yarı finalde heyecan dorukta. Canlı yayında yarışmacılar aileleri ve eski takım arkadaşları ile buluşurken SMS oylaması devam ediyor. Yarın düzenlenecek olan finale gidecek olan isimler merak konusu olurken son ikiye kalan isimler araştırılmaya başlandı. Peki Survivor'da son ikiye kim kaldı? Survivor 2021 finalistleri kim oldu? İşte ayrıntılar...
Survivor 2021 finalistleri kim oldu?
Fenomen yarışmanın bu akşam yarı finali gerçekleştiriliyor. Yarı finale Poyraz, Ayşe, İsmail ve Aleyna isimlerini yazdırmıştı.
Yarı finalin canlı yayını yarışmacıların aileleri ve eski yarışmacıların katılımıyla devam ederken SMS oylamasında giden ilk isim Aleyna oldu.
Aleyna, şampiyonluk hayallerine veda ederken, yarınki finale gidecek o isimler merak konusu oldu.
00.00'da sona erecek SMS oylaması sonucu finalistler belli olacak...
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