İstanbul Galataport'ta gerçekleştirilen yarı finalde heyecan dorukta. Canlı yayında yarışmacılar aileleri ve eski takım arkadaşları ile buluşurken SMS oylaması devam ediyor. Yarın düzenlenecek olan finale gidecek olan isimler merak konusu olurken son ikiye kalan isimler araştırılmaya başlandı. Peki Survivor'da son ikiye kim kaldı? Survivor 2021 finalistleri kim oldu? İşte ayrıntılar...