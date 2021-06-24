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Survivor'da son ikiye kim kaldı? Survivor 2021 finalistleri kim oldu?

24.06.2021 23:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor'da yarı final heyecanı yaşanıyor. İstanbul'da düzenlenen yarı finalde SMS oylaması devam ederken hangi yarışmacıların son ikiye kalarak finale kalacağı merak konusu oldu. Peki Survivor'da son ikiye kim kaldı? Survivor 2021 finalistleri kim oldu? Detaylar haberimizde...

İstanbul Galataport'ta gerçekleştirilen yarı finalde heyecan dorukta. Canlı yayında yarışmacılar aileleri ve eski takım arkadaşları ile buluşurken SMS oylaması devam ediyor. Yarın düzenlenecek olan finale gidecek olan isimler merak konusu olurken son ikiye kalan isimler araştırılmaya başlandı. Peki Survivor'da son ikiye kim kaldı? Survivor 2021 finalistleri kim oldu? İşte ayrıntılar...

Survivor 2021 finalistleri kim oldu?

Fenomen yarışmanın bu akşam yarı finali gerçekleştiriliyor. Yarı finale Poyraz, Ayşe, İsmail ve Aleyna isimlerini yazdırmıştı.
Yarı finalin canlı yayını yarışmacıların aileleri ve eski yarışmacıların katılımıyla devam ederken SMS oylamasında giden ilk isim Aleyna oldu.
Aleyna, şampiyonluk hayallerine veda ederken, yarınki finale gidecek o isimler merak konusu oldu.
00.00'da sona erecek SMS oylaması sonucu finalistler belli olacak...
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Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor
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