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Survivor finalisti Yiğit Poyraz kimdir? Yiğit Poyraz nereli, kaç yaşında?

25.06.2021 01:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'in fenomen yarışması Survivor'un 2021 finalistleri belli oldu. Gerçekleştirilen yarı finalde yapılan halk oylaması ile finalistliğe ikinci olarak adını duyuran Yiğit Poyraz'ın özel hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki Survivor finalisti Yiğit Poyraz kimdir? Yiğit Poyraz, kaç yaşında? Detaylar haberimizde..

Sevilen yarışma Survivor'un yarı finali bu akşam Galataport'ta gerçekleştirildi. Cuma akşamı gerçekleştirilecek finale aldığı halk oyuyla adını yazdıran Yiğit Poyraz'ın hayatı izleyici tarafından araştırılmaya başlandı. Survivor finalisti Yiğit Poyraz kimdir? Yiğit Poyraz nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılı biyografisi...

Yiğit Poyraz kimdir?

Survivor 2021'de yarı final heyecanı sona erdi. Gerçekleştirilen SMS oylaması ile adını finalistliğe yazdıran Yiğit Poyraz'ın hayatı merak edilmeye devam ediyor.
Ayşe, İsmail ve Aleyna ile yarı finale kalan Poyraz, Ayşe ve Aleyna'nın elenmesi ile finale kaldı. Büyük finalde şampiyonluk için İsmail ile karşı karşıya gelecek.

YİĞİT POYRAZ KİMDİR?

YİĞİT POYRAZ KİMDİR?
Survivor'ın gönüllüler kadrosunda yarışmaya başlayan Yiğit Poyraz, 26 Aralık 1994 tarihinde dünyaya geldi.
Bodrum’da büyüdüğünü söyleyen Yiğit Poyraz, 2009 yılında Robert Kolej’i yatılı olarak kazanarak İstanbul’a yerleşti ve eğitim hayatına burada devam etti.
Ardından 2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümüne girdi. İlk senesinde ise Sydney Uni’de exchange programı ile eğitim gördü.
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Anahtar Kelimeler:
survivor
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