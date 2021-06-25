Sevilen yarışma Survivor'un yarı finali bu akşam Galataport'ta gerçekleştirildi. Cuma akşamı gerçekleştirilecek finale aldığı halk oyuyla adını yazdıran Yiğit Poyraz'ın hayatı izleyici tarafından araştırılmaya başlandı. Survivor finalisti Yiğit Poyraz kimdir? Yiğit Poyraz nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılı biyografisi...

Survivor 2021'de yarı final heyecanı sona erdi. Gerçekleştirilen SMS oylaması ile adını finalistliğe yazdıran Yiğit Poyraz'ın hayatı merak edilmeye devam ediyor.

Ayşe, İsmail ve Aleyna ile yarı finale kalan Poyraz, Ayşe ve Aleyna'nın elenmesi ile finale kaldı. Büyük finalde şampiyonluk için İsmail ile karşı karşıya gelecek.