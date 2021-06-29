Survivor’ın yıldızı Sema Aydemir sosyal medyadan isyan etti! ‘Zengin sevgili peşinde…’

Olimpiyat atleti Sema Aydemir, geçtiğimiz yıllarda fenomen yarışma Survivor'a katılarak büyü kitleler tarafından tanınmaya başladı. Son olarak Survivor Panaroma'nın sunuculuk koltuğunda oturması ile ekranlarda boy gösteren Sema Aydemir, sosyal medya hesabından son paylaşımına yapılan yorumlara sessiz kalamadı. Aydemir, anneliğine laf edilen o yorumlara ateş püskürdü...

Sema Aydemir anneliğine laf edilen o yorumlara sessiz kalamadı!

2012 Londra Olimpiyatları'nda milli takımda yer alan Sema Aydemir, 2017 yılında Survivor'a katılarak büyük kitleler tarafından tanınmaya başlandı.

35 yaşındaki ünlü atlet, yarışmadan sonra TV8 ekranlarında Suvivor Panaroma ve ekstranın sunuculuk koltuğunda yer aldı.

O YORUMLARA SİTEM ETTİ Uzun süre ekranlarda boy gösteren Aydemir, sosyal medyada da aktif bir kullanıcı olan Aydemir, son paylaşımı ile dikkat çekti.

BİKİNİLİ POZU OLAY OLDU 35 yaşındaki ünlü sporcu, İnstagram hesabından yayınladığı bikinili pozuna gelen yorumlara sessiz kalamadı.