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  4. Survivor’ın yıldızı Sema Aydemir sosyal medyadan isyan etti! ‘Zengin sevgili peşinde…’

Survivor’ın yıldızı Sema Aydemir sosyal medyadan isyan etti! ‘Zengin sevgili peşinde…’

29.06.2021 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem Survivor yarışmasına katılarak adını duyuran ve şimdilerde Survivor Panoroma'nın sunuculuğunu yapan Sema Aydemir, kendisine gelen o yorumlara isyan etti. Sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaşan Aydemir'e takipçilerinden gelen yorumlara sert bir dille isyan etti. Aydemir, 'hangi sıfatla hayatıma karışıyorsunuz' ifadelerini kullandı.

Olimpiyat atleti Sema Aydemir, geçtiğimiz yıllarda fenomen yarışma Survivor'a katılarak büyü kitleler tarafından tanınmaya başladı. Son olarak Survivor Panaroma'nın sunuculuk koltuğunda oturması ile ekranlarda boy gösteren Sema Aydemir, sosyal medya hesabından son paylaşımına yapılan yorumlara sessiz kalamadı. Aydemir, anneliğine laf edilen o yorumlara ateş püskürdü...

Sema Aydemir anneliğine laf edilen o yorumlara sessiz kalamadı!

2012 Londra Olimpiyatları'nda milli takımda yer alan Sema Aydemir, 2017 yılında Survivor'a katılarak büyük kitleler tarafından tanınmaya başlandı.
35 yaşındaki ünlü atlet, yarışmadan sonra TV8 ekranlarında Suvivor Panaroma ve ekstranın sunuculuk koltuğunda yer aldı.

O YORUMLARA SİTEM ETTİ

O YORUMLARA SİTEM ETTİ
Uzun süre ekranlarda boy gösteren Aydemir, sosyal medyada da aktif bir kullanıcı olan Aydemir, son paylaşımı ile dikkat çekti.

BİKİNİLİ POZU OLAY OLDU

BİKİNİLİ POZU OLAY OLDU
35 yaşındaki ünlü sporcu, İnstagram hesabından yayınladığı bikinili pozuna gelen yorumlara sessiz kalamadı.

ANNELİĞİNE LAF ETTİRMEDİ

ANNELİĞİNE LAF ETTİRMEDİ
Anneliğine ve giyim tarzına laf eden internet kullanıcılarına sert bir dille yaptığı açıklamada, çalışıyorum kazanıyorum zengin koca peşinde dolaşmıyorum diyen Aydemir, "mayoda giyerim, bikinide o da Aliço'nun izin verdiklerinden seçiyorum başka kimsede hayatıma karışamaz "diyerek tepki gösterdi.
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Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor
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