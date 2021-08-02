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  4. Survivor Nagihan Karadere estetikle bambaşka biri oldu! Cesur paylaşımlar

Survivor Nagihan Karadere estetikle bambaşka biri oldu! Cesur paylaşımlar

02.08.2021 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Nagihan Karadere sık sık son görüntüsüyle dikkat çekiyor. Estetikle değişen ünlü yarışmacı yaz pozlarıyla da gündem oldu.

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Nagihan Karadere, sosyal medyada gündem oldu. Bir markanın halkla ilişkiler danışmanlığını yaptığını söyleyen Karadere, değişimiyle herkesi şaşırttı.

Eşinden olaylı bir şekilde boşanan Nagihan Karadere yaptırdığı estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüştü. Dudaklarını, göğüslerini ve son olarak burnunu yaptıran Karadere yaz pozlarını paylaşıyor.

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35 yaşındaki atlet Karadere sosyal medyadaki cesur paylaşımlarıyla takipçilerinin dikkatini çekmeyi başarıyor. Ünlü yarışmacıya "Eski Nagihan'a ne yaptın" yorumları geliyor.

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İşte Nagihan Karadere gibi estetikle değişen ünlü isimler...

ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Şükran Ovalı
Didem Soydan
İrem Derici
Seda Güven
Hande Sarıoğlu
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Anahtar Kelimeler:
Nagihan Karadere
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