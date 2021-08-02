Survivor Nagihan Karadere estetikle bambaşka biri oldu! Cesur paylaşımlar

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Nagihan Karadere, sosyal medyada gündem oldu. Bir markanın halkla ilişkiler danışmanlığını yaptığını söyleyen Karadere, değişimiyle herkesi şaşırttı.

Eşinden olaylı bir şekilde boşanan Nagihan Karadere yaptırdığı estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüştü. Dudaklarını, göğüslerini ve son olarak burnunu yaptıran Karadere yaz pozlarını paylaşıyor.

35 yaşındaki atlet Karadere sosyal medyadaki cesur paylaşımlarıyla takipçilerinin dikkatini çekmeyi başarıyor. Ünlü yarışmacıya "Eski Nagihan'a ne yaptın" yorumları geliyor.

İşte Nagihan Karadere gibi estetikle değişen ünlü isimler...