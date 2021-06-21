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Survivor ne zaman bitecek? Survivor yarı final ne zaman? İşte yarışmanın final tarihi

21.06.2021 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

All Star tadında bir Survivor 2021 döneminin yavaş yavaş sonuna geliniyor. Geriye Aleyna, Ayşe, Poyraz, Berkay ve İsmail olmak üzere yalnızca 5 yarışmacı kaldı. Sembol oyununu kazanan bir kişi yarı finali garantiledi. Aleyna dokunulmazlığı alarak Ayşe'nin adını verdi. Peki Survivor ne zaman bitecek? Survivor yarı final ne zaman? İşte yarışmanın final tarihi...

"Survivor ne zaman bitecek?" , "Survivor yarı final ne zaman?" sorularının yanıtı Survivor seyircileri tarafından araştırılıyor. Yayınlandığı günden beri reyting rekorları kıran Survivor programı bu yıl da ilgi ile takip edildi. Final tarihi yaklaşıyor. Nefes kesen mücadelelerin ardından yalnızca bir kişi Suvivor 2021'in şampiyonu olacak. İşte yarışmanın final tarihi...

Survivor final tarihi ne zaman?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor heyecanına hız kesmeden devam ediyor. Final tarihinin yaklaşmasıyla geriye kalan 5 yarışmacı (Berkay, İsmail, Poyraz, Aleyna, Ayşe) parkurda elinden gelenin en iyisini yapmaya başladı.
Bu saatten sonra her oyunun ve sayının çok kritik olduğu Survivor'da yarışmacılar kıyasıya rekabet ediyor. Bununla birlikte final tarihi de araştırılıyor.

SURVİVOR NE ZAMAN BİTECEK?

SURVİVOR NE ZAMAN BİTECEK?
Survivor'un yarı finali 24 Haziran 2021 Perşembe günü gerçekleşecek. Yarışmada yarı final 24 Haziran 2021 Perşembe günü yapılacak. Bu sezonun büyük finali ise 25 Haziran Cuma akşamı İstanbul'da gerçekleşecek.

SURVİVOR YARI FİNAL NE ZAMAN?

SURVİVOR YARI FİNAL NE ZAMAN?
Geçtiğimiz günkü bölümde Acun Ilıcalı, Survivor finaline 2, 2.5 hafta kaldığını söylemişti. Bu bilgiden yola çıkarak Büyük finalin 25-28 Haziran tarihleri arasında yapılacağı söylenebilir.

İSMAİL YARI FİNALİ GARANTİLEDİ

İSMAİL YARI FİNALİ GARANTİLEDİ
Sembol oyununda Aleyna ile karşı karşıya gelen Balaban rakibini atışlarda yenerek oyunu kazandı ve yarı finali garantiledi. Bu durum karşısında Aleyna gözyaşlarına boğuldu.
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Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor Acun Ilıcalı
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