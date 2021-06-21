Survivor ne zaman bitecek? Survivor yarı final ne zaman? İşte yarışmanın final tarihi

"Survivor ne zaman bitecek?" , "Survivor yarı final ne zaman?" sorularının yanıtı Survivor seyircileri tarafından araştırılıyor. Yayınlandığı günden beri reyting rekorları kıran Survivor programı bu yıl da ilgi ile takip edildi. Final tarihi yaklaşıyor. Nefes kesen mücadelelerin ardından yalnızca bir kişi Suvivor 2021'in şampiyonu olacak. İşte yarışmanın final tarihi...

Survivor final tarihi ne zaman?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor heyecanına hız kesmeden devam ediyor. Final tarihinin yaklaşmasıyla geriye kalan 5 yarışmacı (Berkay, İsmail, Poyraz, Aleyna, Ayşe) parkurda elinden gelenin en iyisini yapmaya başladı.

Bu saatten sonra her oyunun ve sayının çok kritik olduğu Survivor'da yarışmacılar kıyasıya rekabet ediyor. Bununla birlikte final tarihi de araştırılıyor.

SURVİVOR NE ZAMAN BİTECEK? Survivor'un yarı finali 24 Haziran 2021 Perşembe günü gerçekleşecek. Yarışmada yarı final 24 Haziran 2021 Perşembe günü yapılacak. Bu sezonun büyük finali ise 25 Haziran Cuma akşamı İstanbul'da gerçekleşecek.

SURVİVOR YARI FİNAL NE ZAMAN? Geçtiğimiz günkü bölümde Acun Ilıcalı, Survivor finaline 2, 2.5 hafta kaldığını söylemişti. Bu bilgiden yola çıkarak Büyük finalin 25-28 Haziran tarihleri arasında yapılacağı söylenebilir.