Survivor Nisa ve Barış Murat Yağcı neden ayrıldı? Survivor Nisa Bölükbaşı, Barış Murat Yağcı'dan dayak mı yedi?

Survivor Nisa, Barış Murat Yağcı tarafından şiddete uğradığını iddia etti ve yarışmanın 2020 sezonu sonrası 6 ay aşk yaşadıklarını anımsatarak dikkat çeken iddialarda bulundu. Ünlüler takımı ve gönüllüler takımı haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için parkura çıktı. Ünlüler takımının kazanması sonrası konseyde iki yarışmacı arasında gergin anlar yaşandı. Peki Survivor Nisa ve Barış Murat Yağcı neden ayrıldı? Survivor Nisa Bölükbaşı, Barış Murat Yağcı'dan dayak mı yedi? Survivor All Star 2022'de yaşananlar ve merak edilenler haberimizde.

SURVİVOR NİSA, BARIŞ MURAT YAĞCI'DAN DAYAK MI YEDİ?

Dünyanın en zor yarışması Survivor'a Nisa Bölükbaşı'nın geçmişte 6 ay aşk yaşadığı Barış Murat Yağcı ile ilgili iddiaları damga vurdu.

Haftanın 3. dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı gözyaşlarına boğulurken Barış Murat Yağcı'nın kaybeden gönüllüler takımı yarışmacıları Sude ve Yağmur'u teselli etmesi Nisa'yı çileden çıkardı.

Nisa Bölükbaşı "Çıldıracağım. Barış, kadınları döven insan, ağlatan insan, şu an ne yapıyor? Bak sinirleniyorum. Kadınları döven adam, kadınları ağlatan adam şu an kadınlar ağlıyor diye şov yapıyor" dedi.

Bu olay sonrasın ada konseyinde açıklamalarda bulunan Barış Murat Yağcı şu ifadeleri kullandı: ""Resmen karalıyor. Öyle bir algı yapıyor ki Nisa onu dövmüşüm gibi. Nisa zaten 24 saatin 16 saati ağlıyordu geri kalanlarında da uyuyordu. Şov yapmak istesem başka bir şey yapardım..."