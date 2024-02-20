Survivor yarışmacısı Bozok'un gençlik fotoğrafı ortaya çıktı! Eski hali şaşırttı

Survivor'da yarışan eski manken Bozok Gören, Çağla Şıkel ile yaşadığı aşkla da adından söz ettirmişti.
Survivor bu yıl da heyecanla izleniyor. Survivor All Star 2024'ün kadrosunda en dikkat çeken isimlerden bir tanesi Bozok Gören oldu.
Survivor'da bu yıl sık sık tartışmalar yaşanıyor. Son konseyde Bozok'un çıkışı gündem olmuştu.
Arkadaşlarının ve kendisinin üniversite eğitimlerinden bahseden Bozok, "Ben Hawaii'de profesyonel sörfçüyüm" dedi.
Bozok, ayrıca "aklı başında insanlarız" diyerek yaşanan tartışmalara anlam veremediğini dile getirdi.
Bir Twitter kullanıcısı Bozok gündemdeyken yarışmacının gençlik fotoğrafını paylaştı. Bozok'un değişimine yorum yağdı.