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  4. Takside dehşet kamerada! Soğukta bekleyip üşümesin diye aldığı yolcu kabusu yaşattı

Takside dehşet kamerada! Soğukta bekleyip üşümesin diye aldığı yolcu kabusu yaşattı

01.02.2024 11:59 | Son Güncelleme:
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İzmir’in Gaziemir ilçesinde kan donduran bir silahlı saldırı olayı yaşandı. Taksi sürücüsü Oğuz E. (44), soğukta üşmesin diye aldığı müşterisi tarafından tabancayla 3 el ateş edilerek vuruldu. Araç içi kamerasına yansıyan olayda, dakikalarca araç içerisinde bir şeyler arayan saldırganın, soğukkanlı tavırları ve yaralı şoföre tokat atması dikkat çekti. Görüntülerde saldırganın şoförü vurduktan sonra, "Bazı insanlara güvenmeyeceksin" dediği duyuldu. İşte kan donduran o görüntüler...

Dehşete düşüren olay, önceki gece 03.30 sıralarında Gaziemir ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Buca ilçesi Göksu Mahallesi’nden yüzü maskeli müşteriyi alan taksi sürücüsü Oğuz E., müşterinin yol tarifi üzerine aracını hareket ettirdi.

Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır
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TAKSİDE KAN DONDURAN GÖRÜNTÜLER! ÖNCE VURDU, SONRA...

SOĞUKKANLILIKLA 3 EL ATEŞ ETTİ

SOĞUKKANLILIKLA 3 EL ATEŞ ETTİ

Taksi sürücüsü Oğuz E., saldırgan müşteri tarafından bir süre yanlış adreslerde gezdirilmesinin ardından, istenilen adrese geldiğini belirterek aracı durdu. “Borcumuz ne kadar” diyen saldırgan, “221 lira kardeş” diyen sürücüye, cebinden para çıkarır gibi yaparak yanındaki tabancayla 3 el artarda ateş etti.

DAKİKALARCA ARAÇTA BİR ŞEYLER ARADI

DAKİKALARCA ARAÇTA BİR ŞEYLER ARADI

Taksi şoförü Oğuz E., saldırı sonrası yan koltuğa devrilip acı çekerken, araçtan inen saldırgan ön yolcu kapısını açarak aracın içerisine girip yaklaşık 10 dakika boyunca bir şeyler aradı. Araç içi kamerasına yansıyan görüntülerin bir kısmında "Bazı insanlara güvenmeyeceksin" dediği duyulan saldırgan, bir ara yaralı taksi şoförüne de tokat atıp daha sonra aracın dışında dakikalarca bekledikten sonra olay yerinden ayrıldı.

YANLIŞ ADRES VEREREK OYALADI

YANLIŞ ADRES VEREREK OYALADI

Saldırgan müşterinin taksi şoförünü oyaladığı anlar araç içi güvenlik kamerasına yansıdı. Bir süre yol gittikten sonra “Buca Belediyesi arka tarafında spor salonuna” gideceğini söyleyen saldırgana, taksi sürücüsünün “Abicim Gaziemir’deyiz” dediği ve saldırganın da “Orası olması gerekiyor" dediği duyuluyor.

“SOĞUK HAVA ALAYIM DEDİM”

“SOĞUK HAVA ALAYIM DEDİM”

Görüntülerin bir kısmında ise taksi şoförünün, “Bende arabayı daha yeni aldım. Şoför arkadaşı bıraktım, eve gidiyordum. Çalışmayacağım zaten araba arızalı. Sanayiye bırakacağım sabah arabayı. Soğuk hava alayım dedim. İnsanları yolda bırakmak olmaz. Sen o maskeyi takarsan kimse durmaz abi” derken saldırgan ise “Hastayım ondan takıyorum abi” diyor. Şoför Oğuz E. ise “Ben alırım niye almayacağım. İnsanı bu havada sokakta mı bırakalım dışarısı buz gibi” dediği duyuluyor.

KAÇAN SALDIRGAN ARANIYOR

KAÇAN SALDIRGAN ARANIYOR

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı Oğuz. E., burada ameliyata alındı. Şoförün hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, saldırganı yakalamak için polis ekiplerince çalışma başlatıldığı belirtildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Taksici İzmir silahlı saldırı taksi
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