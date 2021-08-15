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Taliban nedir? Taliban’ın lideri kimdir?

15.08.2021 19:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afganistan'da yaşanmakta olan olaylar dünya genelinde konuşulmaya devam ediliyor. Taliban'ın Kabil'e girmesinin sonrasında "Taliban nedir?" sorusu merak konusu oldu. Peki Taliban nedir? Taliban’ın lideri kimdir? İşte merak edilenler...

Uzun zamandır dünya gündeminde bulunan Taliban hakkındaki ayrıntılar merak ediliyor. Afganistan'da birçok vilayeti ele geçiren Taliban, son olarak başkent Kabil'e de girdi. Peki Taliban nedir ve nerede, ne zaman kuruldu?

TALİBAN NEDİR?

Afganistan'da birçok vilayeti ele geçirmiş olan Taliban, son olarak da başkent Kabil'e girdi. Taliban yetkilisi Kabil'den çıkmak isteyen kişilere güvenli çıkış hakkı verileceğini belirtirken Taliban Sözcüsü Mücahid ise, başkent Kabil'in merkezinin güç kullanılarak ele geçirilmeyeceğini açıkladı.
Yaşanan olayların sonrasında vatandaşlar arama motorları üzerinden Taliban'ın ne olduğunu ve liderinin kim odluğunu araştırmaya başladı.
11 Eylül 2001 tarihinde ABD'nin New York kentine düzenlenmiş olan terör saldırısının sonrasında Afganistan'daki Taliban güçlerine operasyon gerçekleştirildi. Önemli bir güç kaybı yaşamış olan silahlı örgüt, ABD'nin bölgeden çekilmesiyle beraber kademeli olarak tekrardan hakimiyet kurdu.
Örgüt, son 1 senedir Afganistan'da bulunan askeri karakolları, kasabaları, köylerini ve çevresindeki büyük şehirleri işgal etti. Afganistan'da faaliyet göstermekte olan silahlı örgüt Taliban, Peştunlar'dan oluşan sünni İslamcı bir gruptur. Grubun üyeleri kendilerini 'Afganistan İslam Emirliği' şeklinde tanımlamaktadır.
Pakistan'da temeli atılmış olan Taliban, 1989 yılında ortaya çıkmış ve Afganistan'da merkezi hükümetin zafiyet gösterdiği yerlerde hakimiyet kurmuştur.
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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Taliban

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