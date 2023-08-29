Tam 67 ilçeyi heyecanlandıracak harita: İstanbul'dan 3, Hatay'dan 5 aday... İşte il olma yarışında öne çıkan yerler!

Haritacılık alanında yapılan son araştırmalar, il olması muhtemel ilçelerden şansı en yüksek olanları bir bir ortaya koydu. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Okan Hançer, kentte il olmaya aday 2 ilçenin il olmaları durumunda daha hızlı çözümler sağlanabileceğinin altını çizdi. Listede kent merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta, nüfus yoğunluğu 100 binin üzerinde olan; Kdz. Ereğli, Bodrum, Lüleburgaz, Edremit'in de yer aldığı 67 ilçe bulunuyor.