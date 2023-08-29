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  4. Tam 67 ilçeyi heyecanlandıracak harita: İstanbul'dan 3, Hatay'dan 5 aday... İşte il olma yarışında öne çıkan yerler!

Tam 67 ilçeyi heyecanlandıracak harita: İstanbul'dan 3, Hatay'dan 5 aday... İşte il olma yarışında öne çıkan yerler!

29.08.2023 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde il olmak için heyecanla bekleyen ilçeler arasında hedefe yakın olan ilçeler ortaya çıktı! MHP lideri Bahçeli'nin mesajının ardından bazı ilçelerin ile dönüşmesi için çalışmaların başladığı öğrenilmişti. İstanbul'da 3 ilçe il olmanın eşiğinde; Hatay'da 5 ilçe öne çıkarken Şanlıurfa, İzmir ve Manisa da 4'er ilçeyle yarışta yerini alıyor. İşte il olma potansiyeli en yüksek 67 ilçe!

Haritacılık alanında yapılan son araştırmalar, il olması muhtemel ilçelerden şansı en yüksek olanları bir bir ortaya koydu. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Okan Hançer, kentte il olmaya aday 2 ilçenin il olmaları durumunda daha hızlı çözümler sağlanabileceğinin altını çizdi. Listede kent merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta, nüfus yoğunluğu 100 binin üzerinde olan; Kdz. Ereğli, Bodrum, Lüleburgaz, Edremit'in de yer aldığı 67 ilçe bulunuyor.

İŞTE İL OLMA YARIŞINDA ÖNE ÇIKAN ADAYLAR!

EN ÇOK İL ÇIKARTMA POTANSİYELİ HATAY'DA

EN ÇOK İL ÇIKARTMA POTANSİYELİ HATAY'DA

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Okan Hançer, coğrafi bilgi sistemleri teknolojilerinin mekansal verileri kullanarak, insanların hayatında karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri ürettiğini söyledi. Hançer, yapılan son araştırmada kent merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta, nüfusu 100 binin üzerinde olan 67 ilçenin il olma potansiyelinin yüksek olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Haritada il olma potansiyeli yüksek ilçelerin koyu renkten açık renge, nüfus yoğunluklarına göre gösterime sunulduğunu belirten Hançer, Hatay'da 5 ilçe, Şanlıurfa, İzmir ve Manisa'da 4 ilçe, Aydın, Antalya, İstanbul, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ'daki 3 ilçenin il olma potansiyelinin yüksek olduğunu söyledi.

"İL OLMALARI HIZLI ÇÖZÜMLER SAĞLAYABİLİR"

"İL OLMALARI HIZLI ÇÖZÜMLER SAĞLAYABİLİR"

Coğrafi bilgi sistemleri teknolojisiyle hazırlanan haritayı inceleyen Hançer, il olma potansiyeli yüksek Siverek, Viranşehir, Alanya, Manavgat, Torbalı, Silivri ve Çorlu ilçelerinin ön plana çıktığını anlattı. Antalya'da kent merkezine 30 kilometre uzaklıkta 100 binin üzerinde nüfusu olan Serik, Manavgat ve Alanya ilçelerinin il olma potansiyelinin yüksek olduğunu belirten Hançer, özellikle Manavgat ve Alanya'nın nüfus yoğunluğunun 200 binin üzerinde olması nedeniyle il olma potansiyelinin yüksek olduğuna dikkati çekti.

Okan Hançer, açıklamasında, "Manavgat ve Alanya nüfus ortalaması yüksek, turizm geliri olarak da ülke ekonomisine ciddi katkıda bulunan ilçeler. Özellikle Alanya'ya baktığımızda mesafe, ulaşım, altyapı gibi belediyecilik hizmetlerinde, hem de ilçeye hemen hizmet götürmesi açısından avantajları olabilir. Örneğin Alanya'nın Alacami Mahallesi, Antalya merkezden yaklaşık 180 kilometre uzaklıkta ve 4 saat mesafede.

Antalya merkezden herhangi bir hizmet için o köye gitmek istediğinizde, gidip geldiğinizde 1 gününüz yolda geçiyor. Bu ilçelerin il olması, idarelerin de elini kolaylaştırabilir. Zaman kaybının önüne geçebilir ve bazı sorunların yerinde daha hızlı çözümünü sağlayabilir" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Büyükçekmece Silivri il

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