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  4. Tarihi Oltu Kalesi'nde şok görüntü! "Araçları zor kurtardılar"

Tarihi Oltu Kalesi'nde şok görüntü! "Araçları zor kurtardılar"

26.12.2021 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da İpek Yolu ticaretinin güvenliğini sağlamak için Urartular döneminde yapılan Oltu Kalesi, yüzlerce yıldır tarihe direnmeyi başarmış olsa da şimdilerde ciddi tehditle karşı karşıya. Gövdesinde derin çatlaklar oluşan Oltu Kalesi, burçlardan düşen taşlar nedeniyle de tehlike oluşturuyor.

Milattan önce III. yüzyılda tüm Doğu Anadolu'ya hakim olan Urartular döneminde yapılan ve İpek Yolu ticaretinin güvenliğini sağlamak içinde kullanılan Oltu kalesi gövdesinde yarık ve çatlaklar oluşurken ara ara burçlardan aşağıya taşlar düşüyor. Oltulular acil olarak müdahale edilmese Oltu Kalesinin yıkılacağı endişesi taşıyor.
Oltulu esnaf Kenan Aktaş, “Çocuklarımla kalenin yanından geçerken az kalsın taş düşüyordu. Geçen araçlarda zor kurtardılar. Bir an önce kalenin yapılıp turizme kazandırılmasını istiyoruz” dedi.

"RESTORASYONUNUN YAPILMASINI İSTİYORUZ"

Oltulu vatandaşlardan Savaş Kara ise “44 yaşındayım bu güzel tarihi eserimiz kalemiz yıkılmakta uçmakta. Biz yetkililerden bu kalenin restorasyonunun yapılmasını istiyoruz” dedi.

"TURİSTLER KALEYE ÇIKAMIYOR"

"TURİSTLER KALEYE ÇIKAMIYOR"
Oltulu Cihangir Berk Bayramoğlu da “Uzun zamandır kaleden taşlar dökülüyor. Bir an önce restorasyon yapılmasını istiyoruz turistler gelince kaleye çıkamıyor. Kapalı kale, bir önce yapılmasını istiyoruz” dedi.

SELÇUK HAMAMI DA KADERİNE TERK EDİLDİ

SELÇUK HAMAMI DA KADERİNE TERK EDİLDİ
Öte yandan kalenin dibinde bulunan Selçuklu hamamının da büyük bir bölümü çökmüş durumda olduğu belirtiliyor. İHA
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