Tokatçı filminde Kemal Sunal'ın partneri olan Nazan Saatçi yıllara meydan okuyor! Hâla çok güzel

Kemal Sunal ile başrolü paylaştığı Tokatçı filmindeki performansıyla akıllarda kalan Yeşilçam yıldızı Nazan Saatçi, filmin televizyon ekranlarında yayınlanması merak konusu oldu.

Saatçi'nin son halini merak edenler ünlü oyuncunun Instagram hesabını ziyaret etti. Son haliyle gençlere taş çıkaran Nazan Saatçi için "Yıllar teğet geçmiş", "Yıllara meydan okumak diye buna derim" yorumları yapıldı.

NAZAN SAATÇİ KİMDİR?

Saatçi, 1958'de Samsun'da doğdu. Lise eğitimini Samsun'da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden mezun oldu. 1978 yılında İnci Gazetesi tarafından "sinema kraliçesi" seçildi. Saatçi, 1983 yılında katıldığı Miss Asia Pasific (Asya güzellik yarışmasında) ikinci oldu.

PAKİSTAN'DA DA TANINDI

Saatçi, o dönemde Yeşilçam'ın yanı sıra Pakistan sinemasında da adını duyurdu. 1980'lerde sadece Türkiye'de değil, Pakistan'da da tanınıyordu.

FARKLI DALLARDA EĞİTİM ALDI

Nazan Saatçi, şu sıralar yaşadığı ABD'de de oyunculuk üzerine; Los Angeles Actor Center'da eğitim aldı. Palo Alto School of Hypnotherapy ve Florida Gerald F.Kein Omni Hypnosis Training Center'da da kendini farklı dallarda geliştirdi.