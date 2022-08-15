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  4. Transeksüel olduğunu açıkladı! Cinsiyet değiştirmeden önceki pozunu paylaşınca herkesi şaşırttı

Transeksüel olduğunu açıkladı! Cinsiyet değiştirmeden önceki pozunu paylaşınca herkesi şaşırttı

15.08.2022 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni ‘Eden The Doll’ TikTok’ta kısa sürede popüler olan ‘Teenage Dirtbag’ trendinin bir parçası olarak gençlik yıllarında çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Cinsiyet değiştirmeden önceki yıllara ait görüntüsünü paylaşan fenomen isim hayranlarını şaşırtmayı başardı.

Sosyal medyada ‘Eden The Doll’ kullanıcı adını kullan Eden Strada, TikTok’ta başlayan bir akıma ayak uydururken hayranlarını şoke edecek bir itirafa imza attı. Erkek olarak dünyaya gelen ve 20’li yaşlarının başlarında cinsiyet değiştirme operasyonu sürecine adım atan Strada, o yıllara ait bir görselini paylaştı.

“GERÇEK BENLİĞİMİ BULDUM”

TikTok’ta trend haline gelen ‘Teenage Dirtbag’ akımına göre kullanıcılar ergenlik dönemlerine ait bir fotoğraflarını ya da anlarını paylaşıyorlar. Akıma bambaşka bir boyut kazandıran Strada, cinsiyet değiştirmeden önceki halini yayınladı. Los Angeles’ta yaşayan fenomen ismin gönderisi kısa sürede 267 binden fazla beğeni topladı.
Sosyal medya kullanıcılarının yorumlarda kafasının karıştığını fark etmesi üzerine Strada, “Hâlâ anlamayanlar için ben trans bir bireyim. Sadece vücut ameliyatı oldum. Yüzüm %100 doğal. Gerçek benliğimi buldum” açıklamasını yaptı.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya trans birey
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