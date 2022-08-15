Transeksüel olduğunu açıkladı! Cinsiyet değiştirmeden önceki pozunu paylaşınca herkesi şaşırttı

Sosyal medyada ‘Eden The Doll’ kullanıcı adını kullan Eden Strada, TikTok’ta başlayan bir akıma ayak uydururken hayranlarını şoke edecek bir itirafa imza attı. Erkek olarak dünyaya gelen ve 20’li yaşlarının başlarında cinsiyet değiştirme operasyonu sürecine adım atan Strada, o yıllara ait bir görselini paylaştı.

“GERÇEK BENLİĞİMİ BULDUM”

TikTok’ta trend haline gelen ‘Teenage Dirtbag’ akımına göre kullanıcılar ergenlik dönemlerine ait bir fotoğraflarını ya da anlarını paylaşıyorlar. Akıma bambaşka bir boyut kazandıran Strada, cinsiyet değiştirmeden önceki halini yayınladı. Los Angeles’ta yaşayan fenomen ismin gönderisi kısa sürede 267 binden fazla beğeni topladı.