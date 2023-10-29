Tüm Türkiye'de 100. yıl coşkusu! Her yer kırmızı-beyaza büründü, 7'den 70'e herkes meydanlara akın etti

Türkiye, 100 yıl önce bugün tarihi bir güne uyandı. Yeni bir devrin kapılarının açıldığı ve "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir" sözünün devlet yönetiminde en belirgin şekliyle yerini aldığı Cumhuriyet, 29 Ekim 1923'te ilan edildi.
Üzerinden geçen bir asrın ardından Cumhuriyet, ülkenin dört bir yanında düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlanıyor.
Kayseri'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Kayseri Valiliğinde düzenlenen kabul töreninin ardından Cumhuriyet Meydanı'ndaki programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Düzenlenen kutlamalarda ‘Koca Yusuf’ olarak bilinen ‘A400M’ nakliye uçaklarının yaptığı selamlama uçuşu vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.
Diyarbakır'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi. Törende Büyükşehir Belediyesi Bando Ekibi ile halk oyunları ekibinin gösterisi yapıldı, öğrenciler şiirler okudu.
Düzenlenen "Bisiklet Turu"nda katılımcılar pedal çevirdi. Bazı vatandaşlar da etkinliğe motosiklet ile katıldı.