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  4. Tüm Türkiye'de 100. yıl coşkusu! Her yer kırmızı-beyaza büründü, 7'den 70'e herkes meydanlara akın etti

Tüm Türkiye'de 100. yıl coşkusu! Her yer kırmızı-beyaza büründü, 7'den 70'e herkes meydanlara akın etti

29.10.2023 14:07 | Son Güncelleme:
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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Benim en büyük eserimdir' dediği Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamaları yurdun dört bir yanında büyük bir coşku ve sevinçle kutlanıyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Mersin başta olmak üzere 81 ilde kutlama alanları dolup taşarken, her yer adeta kırmızı-beyaza büründü.

Türkiye, 100 yıl önce bugün tarihi bir güne uyandı. Yeni bir devrin kapılarının açıldığı ve "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir" sözünün devlet yönetiminde en belirgin şekliyle yerini aldığı Cumhuriyet, 29 Ekim 1923'te ilan edildi.

Üzerinden geçen bir asrın ardından Cumhuriyet, ülkenin dört bir yanında düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlanıyor.

Günün önemli manşetleri

KAYSERİ

KAYSERİ

Kayseri'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

KAYSERİ

KAYSERİ

Kayseri Valiliğinde düzenlenen kabul töreninin ardından Cumhuriyet Meydanı'ndaki programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

KAYSERİ

KAYSERİ

Düzenlenen kutlamalarda ‘Koca Yusuf’ olarak bilinen ‘A400M’ nakliye uçaklarının yaptığı selamlama uçuşu vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

DİYARBAKIR

DİYARBAKIR

Diyarbakır'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi. Törende Büyükşehir Belediyesi Bando Ekibi ile halk oyunları ekibinin gösterisi yapıldı, öğrenciler şiirler okudu.

DİYARBAKIR

DİYARBAKIR

Düzenlenen "Bisiklet Turu"nda katılımcılar pedal çevirdi. Bazı vatandaşlar da etkinliğe motosiklet ile katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
cumhuriyet bayramı

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