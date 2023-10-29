Tüm Türkiye'de 100. yıl coşkusu! Her yer kırmızı-beyaza büründü, 7'den 70'e herkes meydanlara akın etti

Türkiye, 100 yıl önce bugün tarihi bir güne uyandı. Yeni bir devrin kapılarının açıldığı ve "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir" sözünün devlet yönetiminde en belirgin şekliyle yerini aldığı Cumhuriyet, 29 Ekim 1923'te ilan edildi.

Üzerinden geçen bir asrın ardından Cumhuriyet, ülkenin dört bir yanında düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlanıyor.



