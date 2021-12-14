Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal yatak odasından paylaştı

Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.
Beyaz dantelli geceliğiyle yatak odasından paylaşım yapan Yağmur Ünal, köpeğiyle verdiği pozlara "Aşk" notunu düştü.
Ev halini takipçilerinin beğenisine sunan Ünal, doğal güzelliğiyle dikkat çekti.
Ünal'ın kareleri de çok sayıda yorum ve beğeni aldı.
ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI
Fedon Kalyoncu ve oğlu Theo Kalyoncu
Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
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