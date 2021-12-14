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  4. Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal yatak odasından paylaştı

Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal yatak odasından paylaştı

14.12.2021 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal takipçileriyle en doğal hallerini paylaştı. Ünal yatak odasında köpeğiyle mutlu anlar geçirirken poz verdi.

Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Beyaz dantelli geceliğiyle yatak odasından paylaşım yapan Yağmur Ünal, köpeğiyle verdiği pozlara "Aşk" notunu düştü.

Ekran Alıntısı

TK

Ev halini takipçilerinin beğenisine sunan Ünal, doğal güzelliğiyle dikkat çekti.

Ünal'ın kareleri de çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

SEHER DİLOVAN-ALAN DERE

SEHER DİLOVAN-ALAN DERE

Fedon Kalyoncu ve oğlu Theo Kalyoncu

Fedon Kalyoncu ve oğlu Theo Kalyoncu
Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
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Anahtar Kelimeler:
Türkan Şoray
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