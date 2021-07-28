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  4. Türkiye'de tüp mide ameliyatı olan Jessica Alves elbisesiyle şaşkına çevirdi

Türkiye'de tüp mide ameliyatı olan Jessica Alves elbisesiyle şaşkına çevirdi

28.07.2021 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyada 'Ken Bebek' olarak tanınan ve geçtiğimiz yıl geçirdiği operasyonla kadın olan Jessica Alves, geçtiğimiz ay Türkiye'de mide küçültme ameliyatı olmuş ve fazla kilolarından kurtulmaya başlamıştı.

Geçirdiği 75 operasyonla kendini Ken Bebek’e benzetmeye çalışan ve cinsiyet değiştirip kadın olan Jessica Alves, bir dizi ameliyat daha olarak bambaşka bir görünüme kavuştu.

JESSİCA ALVES VERDİĞİ KİLOLARI SERGİLEDİ

Son olarak geçtiğimiz ay yine ülkemize gelen Alves, mide küçültme operasyonu geçirdi.
Hızla iyileşen 37 yaşındaki ünlü isim verdiği 25 kiloyu göstermek için parti parti geziyor.
Dün katıldığı partide göğüslerini açıkta bırakan elbisesiyle objektiflere poz veren Jessica Alves, iddialı halinden ödün vermedi.
Geçtiğimiz günlerde online flört programı Tinder kullandığını ancak şansının yaver gitmediğini açıklayan Jessica Alves, hesabının sahte sanılarak sürekli kapatıldığından dert yandı.
Geçtiğimiz yıl Bodrum'a tatile gelen ünlü şov insanı, magazin basınının büyük ilgisini çekmişti.
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