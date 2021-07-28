Türkiye'de tüp mide ameliyatı olan Jessica Alves elbisesiyle şaşkına çevirdi

Geçirdiği 75 operasyonla kendini Ken Bebek’e benzetmeye çalışan ve cinsiyet değiştirip kadın olan Jessica Alves, bir dizi ameliyat daha olarak bambaşka bir görünüme kavuştu.
JESSİCA ALVES VERDİĞİ KİLOLARI SERGİLEDİ
Son olarak geçtiğimiz ay yine ülkemize gelen Alves, mide küçültme operasyonu geçirdi.
Hızla iyileşen 37 yaşındaki ünlü isim verdiği 25 kiloyu göstermek için parti parti geziyor.
Dün katıldığı partide göğüslerini açıkta bırakan elbisesiyle objektiflere poz veren Jessica Alves, iddialı halinden ödün vermedi.
Geçtiğimiz günlerde online flört programı Tinder kullandığını ancak şansının yaver gitmediğini açıklayan Jessica Alves, hesabının sahte sanılarak sürekli kapatıldığından dert yandı.
Geçtiğimiz yıl Bodrum'a tatile gelen ünlü şov insanı, magazin basınının büyük ilgisini çekmişti.
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