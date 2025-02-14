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Türkiye'nin 'en'leri belli oldu! Dev arama motoru yayınladı: Tam 60 tanesi o listede...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
14.02.2025 14:07
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Google Maps'in 20. yıl dönümüne özel yayımlanan listede, Türkiye'den 60 kültürel değer yer aldı. İstanbul, İzmir, Ankara ve Antalya en çok araştırılan şehirler olurken, Galata Kulesi, Anıtkabir ve Yerebatan Sarnıcı ise en popüler yerler arasında öne çıktı. Gülhane Parkı, Emirgan Korusu ve Topkapı Sarayı en fazla aranan park ve müzeler oldu. İşte Türkiye'yi yansıtan o liste:

Google Maps'in 20'nci kuruluş yılına istinaden, dünyada en çok araştırılan ülkelerin antik şehirleri, müzeleri ve parkları üzerinden bir çalışma yapılıp, listeler yayımlandı. Listede; Türkiye'den en çok araştırılan 20 kültürel eser, 20 müze ve 20 park da yer alıyor. Türkiye'den toplam 15 şehir listede yer aldı. İstanbul, İzmir, Ankara ve Antalya en çok araştırılan şehirler oldu.

EN ÇOK ARAMA YAPILAN YER GALATA KULESİ

EN ÇOK ARAMA YAPILAN YER GALATA KULESİ

Türkiye'de en çok aranan yerlerin başında Galata Kulesi, ardından Anıtkabir ve Yerebatan Sarnıcı geliyor. Google Maps verilerine göre; 2024 yılında Türkiye'nin en çok aranılan yerleri şu şekilde sıralandı;

İŞTE O LİSTE:

İŞTE O LİSTE:

1- Galata Kulesi-İstanbul

2- Anıtkabir-Ankara

3- Yerebatan Sarnıcı-İstanbul

4- Pamukkale-Denizli

5- Taksim Meydanı-İstanbul

6- Manavgat Şelalesi-Antalya

7- Side Antik Şehri-Antalya

8- Side Apollon Tapınağı-Antalya

9- Bursa Koza Han

10- Düden Şelalesi-Antalya

11- Pierre Loti Tepesi-İstanbul

12- Efes Antik Kenti-İzmir

13- Çanakkale Şehitler Abidesi

14- Kemeraltı Çarşısı-İzmir

15- Tarihi Asansör-İzmir

16- İnkaya Çınar Ağacı-Bursa

17- Beyazıt Meydanı-İstanbul

18- Eski Foça Sahili-İzmir

19- Damlataş Mağarası-Antalya

20- Tophane Saat Kulesi-Bursa

GÜLHANE PARKI EN ÇOK ARAŞTIRILAN PARK

GÜLHANE PARKI EN ÇOK ARAŞTIRILAN PARK

En çok aranan parklar listesinin başında İstanbul'daki Gülhane Parkı gelirken, ikinci sırada Emirgan Korusu yer alıyor. Liste şöyle;

1- Gülhane Parkı-İstanbul

2- Emirgan Koruluğu-İstanbul

3- Güvenpark-Ankara

4- Saklıkent-Antalya

5- Yıldız Parkı-İstanbul

6- Meydan Parkı-Trabzon

7- Aşağı Düden Şelalesi-Antalya

8- Gençlik Parkı-Ankara

9- Kordon-İzmir

10- Kelebek Parkı-Konya

11- Uludağ Milli Parkı-Bursa

12- Kuğulu Park-Ankara

13- Bahçeşehir Gölü-İstanbul

14- Caddebostan Sahili-İstanbul

15- Kültürpark-Fuar-İzmir

16- Karaalioğlu Parkı-Antalya

17- Kültür Parkı-Bursa

18- Sahil Parkları Maltepe-İstanbul

19- Kyoto-Japon Parkı-Konya

20- Beylikdüzü Vadisi-İstanbul

Anahtar Kelimeler:
Google müze eser park
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