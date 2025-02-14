Türkiye'nin 'en'leri belli oldu! Dev arama motoru yayınladı: Tam 60 tanesi o listede...

Google Maps'in 20'nci kuruluş yılına istinaden, dünyada en çok araştırılan ülkelerin antik şehirleri, müzeleri ve parkları üzerinden bir çalışma yapılıp, listeler yayımlandı. Listede; Türkiye'den en çok araştırılan 20 kültürel eser, 20 müze ve 20 park da yer alıyor. Türkiye'den toplam 15 şehir listede yer aldı. İstanbul, İzmir, Ankara ve Antalya en çok araştırılan şehirler oldu.