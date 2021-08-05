Türkiye’nin ilk acil müdahale gemisi: Nene Hatun! Orman yangınlarıyla mücadeleye desteğe gidiyor

İstanbul Kuruçeşme'den yola çıkan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne (KEGM) bağlı Türkiye’nin ilk acil müdahale gemisi 'Nene Hatun', Marmara Denizi'nden saat 07.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı.

DESTEK İÇİN EGE DENİZİ'NE DOĞRU YOLA ÇIKTI

Saat 08.45 sıralarında Çanakkale önlerinde olan acil müdahale gemisi 'Nene Hatun', Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

TÜRKİYE’NİN İLK ACİL MÜDAHALE GEMİSİ 'NENE HATUN' Muğla'nın Milas ilçesine gidecek olan Nenen Hatun gemisi, orman yangınlarıyla mücadele eden ekiplere destek verecek.

YALOVA'DA İNŞA EDİLMİŞTİ Yalova'da inşa edilen ve 2015 yılında denize indirilen 88 metre uzunluğa, 18 metre genişliğe sahip 4 bin 291 grostonluk geminin 18 knot seyir hızı ve 205 ton çeki gücü kapasitesi var. 7 gün 24 saat hizmet veren Nene Hatun gemisi, toplam 18 bin kilovat ana makine gücüne sahip. İçerisinde 20 yataklı hastane de yer alan ve saatte 9 bin 600 metreküp su basabilen gemide, yatay 150 metre, dikey 70 metre su püskürtme kabiliyetine haiz yangın söndürme sistemi olan fi-fi 3 notasyonu bulunuyor.

HELİKOPTER PİSTİ DE VAR İlk gemi üzeri heliport ruhsatı bulunan 'Nene Hatun'da, 11 ton ağırlığa kadar helikopterin iniş ve kalkış yapabileceği heliport pisti de yer alıyor. 4 morg kabinli gemide dalgıç basınç odası ve spor salonu bulunuyor. Bordalarında bulunan kollar aracılığıyla deniz kirliliğine müdahale yeteneği ve 1000 metreküp atık taşıma kapasitesine sahip olan gemide, kirlilik ölçüm laboratuvarı, dp 2 dinamik konumlandırma sistemi, 25 ton kapasiteli güverte kreyni mevcut. Dinamik konumlandırma sistemi, hassas bir şekilde geminin konumunu sabitlerken, istendiğinde 1 metre gibi hassas miktarda enine, boyuna geminin hareket edebilmesine imkan tanıyor.