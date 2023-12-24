Türkiye şehitlerine ağlıyor! Kahramanlara son görev... Saldırı öncesi komutanına gönderdiği video mesaj herkesi ağlattı

Türkiye, Irak'ın kuzeyinden gelen peş peşe haberlerle adeta gözyaşlarına boğuldu. Pençe Kilit Harekâtı bölgesinde önceki gün 6 askerin şehit olmasının ardından dün de kahreden haber geldi. Teröristlerin hain saldırısında 6 asker daha şehit oldu. Şehit askerlerimiz Şırnak'ta düzenlenen törenle onlardan geriye kalan hikayeler herkesi ağlattı.





