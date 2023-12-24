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  4. Türkiye şehitlerine ağlıyor! Kahramanlara son görev... Saldırı öncesi komutanına gönderdiği video mesaj herkesi ağlattı

Türkiye şehitlerine ağlıyor! Kahramanlara son görev... Saldırı öncesi komutanına gönderdiği video mesaj herkesi ağlattı

24.12.2023 13:40 | Son Güncelleme:
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Türkiye son 2 günde teröre verdiği 12 şehidin yasını tutuyor. Pençe-Kilit bölgesinde son 48 saatte gerçekleşen iki hain saldırıda çıkan çatışmalarda 12 askerimiz şehit olmuştu. Yapılan operasyonlarda ise çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Şırnak'ta düzenlenen törenle 6 şehit memleketlerine uğurlanırken, arkalarında bıraktıkları hikayeler ise yürekleri dağladı. Elazığlı Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan’ın şehit olmadan önce komutanına gönderdiği görüntü herkesi ağlattı.

Türkiye, Irak'ın kuzeyinden gelen peş peşe haberlerle adeta gözyaşlarına boğuldu. Pençe Kilit Harekâtı bölgesinde önceki gün 6 askerin şehit olmasının ardından dün de kahreden haber geldi. Teröristlerin hain saldırısında 6 asker daha şehit oldu. Şehit askerlerimiz Şırnak'ta düzenlenen törenle onlardan geriye kalan hikayeler herkesi ağlattı.

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6 ŞEHİT ASKER TÖRENLE MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

6 ŞEHİT ASKER TÖRENLE MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

Pençe-Kilit bölgesinde dün üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 6 askerin cenazeleri, Şırnak’ta Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in de katıldığı törenle memleketlerine uğurlandı.

ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ AHMET ARSLAN

ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ AHMET ARSLAN

Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan’ın (25), şehadet haberi Yozgat’ın Sorgun ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Şehidin şehadet haberini, babası Sedat Arslan ve annesi Esengül Arslan’a Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci ve askeri yetkililer verdi. Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan’ın evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.


ŞEHİT PİYADE SÖZLEŞMELİ ER KEMAL ASLAN

ŞEHİT PİYADE SÖZLEŞMELİ ER KEMAL ASLAN

Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan (22) şehit düştü. Şehidin, Güney Kent Mahallesi’nde ikamet eden ailesine acı haber sağlık ekipleri eşliğinde yetkililer tarafından verildi. Ailenin yaşadığı ev Türk bayrakları ile donatıldı. Ekiplerin yanı sıra Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'da şehit evine giderek, ailenin yanında oldu.

SALDIRI ÖNCESİ KOMUTANINA VİDEO MESAJ GÖNDERMİŞ

SALDIRI ÖNCESİ KOMUTANINA VİDEO MESAJ GÖNDERMİŞ

Irak'ın kuzeyinden acı haberi gelen Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın (22), şehit olmadan önce komutanına "Komutanım, şehit olursam bu videom sizde kalsın, saygılar" dediği bir video gönderdiği ortaya çıktı.


Görüntülerde, Şehit Aslan'ın, "Komutanım, şehit olursam bu videom sizde kalsın, saygılar" dediği duyuldu.

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Anahtar Kelimeler:
şehit Asker
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