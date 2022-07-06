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  4. Ukrayna ordusuna katılan Brezilyalı model Thalita do Valla, Rus füzelerinin saldırısında hayatını kaybetti

Ukrayna ordusuna katılan Brezilyalı model Thalita do Valla, Rus füzelerinin saldırısında hayatını kaybetti

06.07.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

24 Şubat’ta başlayan Rusya’nın Ukrayna’yı işgali hâlâ devam ediyor. İki ülke arasındaki savaşta Ukrayna cephelerinde yer almak için dünyanın pek çok ülkesinden gönüllü ve paralı askerler gelmişti. Gönüllü olarak Rusya-Ukrayna savaşına katılan kişilerden biri de eski manken ve oyuncu Brezilyalı Thalito do Valle’ydı. Ukrayna ordusuna keskin nişancı olarak katılan Valle, Rus füzelerinin saldırısı sonucunda hayatını kaybetti.

Birkaç hafta önce Ukrayna ordusuna katılan 39 yaşındaki Thalito do Valle, daha önce Irak'ta terör örgütü DEAŞ'a karşı verilen savaşa katılmıştı. 39 yaşındaki model keskin nişancı olarak görev aldığı Ukrayna ordusunda, Kharkiv şehrindeki bir askeri sığınağa isabet eden Rus füzesinin sonucunda hayatını kaybetti.

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Gençlik yıllarında model ve oyuncu olarak çalıştıktan sonra hukuk eğitimi alan Valle, uzun bir süre boyunca hayvan hakları savunuculuğu yaptıktan sonra yönünü savaş alanlarına çevirdi. YouTube hesabından yaptığı paylaşımlarda savaş alanlarındaki tecrübesini gösteren Valle, DEAŞ’a karşı savaşırken keskin nişancılık eğitimini de gözler önüne sermişti.
The Sun gazetesinin haberine göre, Valle, füze saldırısı esnasında sığınakta kalan tek askerdi. Valle’in Ukrayna cephesindeki görevi ilerleyen Rus güçlerini durdurmak ve savaşın başından beri yoğun bombardımanın hedefi olan Kharkiv şehrinde güvenli bir alan oluşturmaktı.
Erkek kardeşi Theo Rodrigo Viera, Valle’yi hayat kurtaran bir kahraman olarak tanımladı. Viera, keskin nişancı olarak kız kardeşinin Ukrayna’ya sadece üç hafta önce gittiğini söyledi.
Brezilyalı model, Ukrayna’nın başkenti Kyiv’deki bir bombardımandan sağ kurtulmuştu. Ancak Kharkiv şehrindeki askeri sığınakta hayatını kaybetti.
Valle, Rus askerleri tarafından takibe takıldıkları için ailesine çok fazla telefon edemediğini söylüyordu. Ailesiyle en son geçen pazartesi, Kharkiv’e hareket etmeden önce konuşmuştu.
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Anahtar Kelimeler:
Model Brezilya Rusya Ukrayna
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