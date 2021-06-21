MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ünlü futbolcu Riyad Mahrez tekne partisinde! Soluğu Ege sularında aldı

Ünlü futbolcu Riyad Mahrez tekne partisinde! Soluğu Ege sularında aldı

21.06.2021 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Man City yıldızı Riyad Mahrez, realite TV yıldızı Dawn Ward'ın kızı Taylor Ward ile Mikonos tekne gezisinde samimi şekilde görüntülendi.

Manchester City yıldızı Riyad Mahrez, yaz tatillerinin keyfini çıkarırken Mikonos'ta tekne partisi verdi.

Riyad Mahrez Yunanistan tatilinde

30 yaşındaki Cezayirli futbolcu, soluğu tatilde aldı.
Mikonos'ta teknede tatil yapan ünlü futbolcu, sevgilisi Taylor Ward ile samimi şekilde görüntülendi.
Mahrez, reality TV yıldızı Dawn Ward'ın 23 yaşındaki kızıyla geçen yıl Şubat ayından bu yana birlikte.
Teknede parti veren ikili, gezilerini sosyal medyada hayranlarıyla paylaşıyor.
İngiltere Premier Ligi'ni bitime üç maç kala şampiyon tamamlayan Manchester City'nin Cezayirli futbolcusu Riyad Mahrez, takımının bugün Everton'ı 5-0 mağlup ettiği son hafta maçının ardından düzenlenen şampiyonluk kutlamalarında Filistin bayrağı açarak dikkatleri üzerine çekmişti.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı! Açıklama geldi

Çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı! Açıklama geldi

Havalimanında ilk açıklama: Çok ciddi sorunlarımız var

Havalimanında ilk açıklama: Çok ciddi sorunlarımız var

Merih Demiral'dan Ersin Düzen'e gönderme

Merih Demiral'dan Ersin Düzen'e gönderme

Paşinyan erken parlamento seçimini kazandı

Paşinyan erken parlamento seçimini kazandı

Dizi aşkı gerçek oldu! Böyle duyurdular

Dizi aşkı gerçek oldu! Böyle duyurdular

İki ceset bulunan evde bomba alarmı

İki ceset bulunan evde bomba alarmı

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Tatilde aşka geldiler! Samimi şekilde yakalandılar

Tatilde aşka geldiler! Samimi şekilde yakalandılar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İkisini de Türkiye'de tanımayan yok! Konservatuar yılları...

İkisini de Türkiye'de tanımayan yok! Konservatuar yılları...

Sevgilisini aldatırken yakalandı! Teknede çok samimi...

Sevgilisini aldatırken yakalandı! Teknede çok samimi...

Yunan sahillerinde görüntülendi! Teknede...

Yunan sahillerinde görüntülendi! Teknede...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.