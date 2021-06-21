Ünlü futbolcu Riyad Mahrez tekne partisinde! Soluğu Ege sularında aldı

Manchester City yıldızı Riyad Mahrez, yaz tatillerinin keyfini çıkarırken Mikonos'ta tekne partisi verdi.
Riyad Mahrez Yunanistan tatilinde
30 yaşındaki Cezayirli futbolcu, soluğu tatilde aldı.
Mikonos'ta teknede tatil yapan ünlü futbolcu, sevgilisi Taylor Ward ile samimi şekilde görüntülendi.
Mahrez, reality TV yıldızı Dawn Ward'ın 23 yaşındaki kızıyla geçen yıl Şubat ayından bu yana birlikte.
Teknede parti veren ikili, gezilerini sosyal medyada hayranlarıyla paylaşıyor.
İngiltere Premier Ligi'ni bitime üç maç kala şampiyon tamamlayan Manchester City'nin Cezayirli futbolcusu Riyad Mahrez, takımının bugün Everton'ı 5-0 mağlup ettiği son hafta maçının ardından düzenlenen şampiyonluk kutlamalarında Filistin bayrağı açarak dikkatleri üzerine çekmişti.
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