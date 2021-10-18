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Ünlü oryantal Nuran Sultan son haliyle şoke etti!

18.10.2021 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin en popüler oryantallerinden olan Nuran Sultan'ın değişimi dikkat çekti. Ünlü oryantalin yaptığı estetik operasyonları görenleri şaşkına çevirdi.

Yıllar önce dünyaca ünlü İngiliz müzisyen Sting'e yaptığı dansla adından söz ettiren Nuran Sultan'ın değişimi dikkat çekti.

NURAN SULTAN DUDAĞINA DOLGU, GÖĞÜSLERE SİLİKON YAPTIRDI

Ünlü oryantal, dudağına dolgu ve göğsüne silikon taktırdığı görüldü.
Birçok dünyaca ünlü karşısında dans performansı sergileyen Sultan'ın değişimi hayranlarının da dikkatinden kaçmadı.
Takipçileri, Sultan'ın yeni halini şaşkınlıkla karşıladı.

NURAN SULTAN KİMDİR?

NURAN SULTAN KİMDİR?
Nuran Sultan, 1975 yılında İstanbul’da dünyaya geldi.
Nuran Sultan, dünyaca ünlü Türk dansözdür.
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