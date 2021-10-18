Ünlü oryantal Nuran Sultan son haliyle şoke etti!

Yıllar önce dünyaca ünlü İngiliz müzisyen Sting'e yaptığı dansla adından söz ettiren Nuran Sultan'ın değişimi dikkat çekti.
NURAN SULTAN DUDAĞINA DOLGU, GÖĞÜSLERE SİLİKON YAPTIRDI
Ünlü oryantal, dudağına dolgu ve göğsüne silikon taktırdığı görüldü.
Birçok dünyaca ünlü karşısında dans performansı sergileyen Sultan'ın değişimi hayranlarının da dikkatinden kaçmadı.
Takipçileri, Sultan'ın yeni halini şaşkınlıkla karşıladı.
NURAN SULTAN KİMDİR?
Nuran Sultan, 1975 yılında İstanbul’da dünyaya geldi.
Nuran Sultan, dünyaca ünlü Türk dansözdür.
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