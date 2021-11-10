Ünlü Twitch yayıncısı Amouranth'ın müstehcen NFT'si 125 bin dolara satıldı

Geçtiğimiz ay Twitch'ten müstehcen içerikleri dolayısıyla beşinci kez banlanan yayıncı Amouranth kullanıcı isimli Katiyln Siragusa, piksel çizimli müstehcen bir Nft satışını başlattı. Çok kısa bir süre içerisinde yüksek meblağlara ulaşan NFT 125 bin dolara satıldı.

AMOURANTH EROTİK POZLARINDAN SERVET KAZANIYOR

"BUNU TEKRARDAN YAPACAĞIM" Amouranth'ın Twitter hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi, "Vay be, bir NFT'm şu anda 120 bin dolara kadar teklif verildi…

Sanırım bunu tekrardan yapacağım." Katilyn Siragusa, daha sonrasında attığı bir başka tweette NFT'sinin 125 bin dolara çıktığını ve bonus olarak "OnlyPunk" NFT'sini satın alanla bire bir telefon görüşmesini yapacağını söyledi.